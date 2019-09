Buntes Herbstprogramm steht vor der Tür des Kellertheaters in Altdorf Kulturell, unterhaltsam und tanzfreudig zeigt sich die Programmvorschau des Kellertheaters im Vogelsang in Altdorf.

Los Billtones bringen mit Early Reggae das Genre einer fast schon vergessenen Musik-Ära auf die Bühne in Altdorf. Bild: PD)

(RIN) Über den Sommer blieben die Türen des Kellertheaters im Vogelsang in Altdorf geschlossen. Nun öffnen sie wieder für einen kulturellen, unterhaltsamen und tanzfreudigen Herbst. Auf dem Programm stehen abwechslungsreiche Events: vom Kindertheater über Dramen- und Sagenabende bis hin zu vielfältigen Konzerten.

Für die Kinder setzt Clown Jeanloup den Höhepunkt im Herbstprogramm. Am 27. Oktober sorgt er für lustige Momente in den alten Kellergewölben. Mit einem grosszügigen Schuss Musik nimmt der humorvolle Künstler Kinder ab vier Jahren mit in seine Zirkuswelt. Auch am Altdorfer Chilbiwochenende gehört der Vogelsang ganz den Kindern. Am Sonntag, 17. November, wird an der Chilbi-Disco voller Einsatz auf der Tanzfläche verlangt. Während die Kinder nach Herzenslust hüpfen, tanzen und singen, können sich die Grossen im Foyer bei Kaffee und Kuchen vom Chilbitrubel erholen.

Sich 50 Jahre zurückversetzen lassen

Auch erwachsene Tanzfreudige kommen im Herbstprogramm des Kellertheaters im Vogelsang auf ihre Kosten. Los geht es am nächsten Samstag, 7. September, mit Los Billtones. Zahllose Stunden hat die sechsköpfige Band vergangenen Winter zusammen im Bandraum verbracht. Wer draussen an der Tür lauschte, kam sich wohl um 50 Jahre zurückversetzt vor. Kein Wunder, denn Los Billtones haben sich mit Herzblut jener Zeit verschrieben, in der zuerst aus Ska Rocksteady entstand und dieser später in Early Reggae überging – die Zeit also, in der die jamaikanische Musik begann, die Welt zu erobern. Los Billtones bringen die Musik dieser fast schon vergessenen Ära zurück auf die Bühnen ins Kellertheater nach Altdorf.

Weiter geht es danach im Vogelsang unter anderem mit einem bunten Mix an Konzerten verschiedener Musikgenres – im September etwa mit Trummer & Nadia Stoller, die Lieder und Geschichten, verpackt in Folksongs, im Frutigtaler Dialekt mit nach Altdorf bringen. Der Oktober belebt mit der Urner Cover Rock Band Dryhouse, mit den Luzerner Post-Rockern von A River Crossing und der Plattentaufe von Al-Berto & The Fried Bikins den Herbst der Urner Nachtschwärmer. Im November geht es mit Shadow’s Far und ihren Support-Acts Cremation und Log Jammin, mit Frameless und Dave Bennett sowie mit The Hydden und Trapped Bull weiter.

Es werden also vielseitige Konzertabende und lustige Programmhöhepunkte für das jüngste Publikum geboten – doch damit noch lange nicht genug: auch für Theaterfans bietet der Vogelsang diesen Herbst wieder einige Leckerbissen. Am 27. September zum Beispiel wird das magisch-komische Freiheitsdrama «Die hohle Gasse» von Gilbert & Oleg aufgeführt. Am 30. November ist die nachdenkliche, clownesk-poetische Momentaufnahme «Nach Eden» vom Duo Compagnie Amlou zu sehen.

Nach 25 Jahren gibt es ein Comeback im Vogelsang

Am 16. November wartet ausserdem ein ganz besonderer Anlass auf die Urner Kulturbegeisterten: Nach mehr als 120 Aufführungen in der ganzen Schweiz kehren Walter Sigi Arnold und Beat Föllmi zum Jubiläum wieder zurück an jenen Ort, an dem alles begann: Am 12. November 1994 starteten die beiden im Kellertheater im Vogelsang mit ihren Live-Aufführungen zur Urner Sagenwelt. 25 Jahre später bringen Föllmi und Arnold die Geschichten über den «Tyyfel», «ds Gräiss» oder «ds Sännätunschäli» sowie über frevelhaftes Verhalten, sich rächende Naturgewalten und Un- oder Aberglaube wieder zurück in den Altdorfer Kulturkeller.