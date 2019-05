Bürgeraktionen ersetzen «Fyyfliiber» Statt Bargeld auszuzahlen wird die Korporation Uri künftig sogenannte Bürgeraktionen durchführen. Zudem wurde gestern auf dem Unterlehn beschlossen, die beiden Sonderallmenden Oberfeld und Gampelen in den Gemeinden Bürglen und Schattdorf aufzuheben. Urs Hanhart

Trotz der garstigen Witterung war die Beteiligung an der Korporationsgemeinde der Korporation Uri gross. (Bild: Urs Hanhart, Altdorf, 5. Mai 2019)

Regenschirme, wasserdichte Pelerinen und warme Kleider waren an der gestrigen Korporationsgemeinde der Korporation Uri, die wie gewohnt im Ring auf dem Unterlehn in Altdorf abgehalten wurde, die wichtigsten Utensilien. Während der gesamten Veranstaltung herrschte garstiges Wetter mit Schneeregen, eisigen Temperaturen und zum Teil starken Windböen. Trotzdem wurde das Programm wie geplant durchgezogen. Los ging es mit dem traditionellen Einzug vom Rathausplatz zur Versammlungsstätte. Angeführt wurde der Tross von der Feldmusik Altdorf sowie der eindrücklichen Harstgruppe. Dahinter folgten die Führungsspitze der Korporation sowie die geladenen Gäste, darunter alle drei Urner Bundesparlamentarier und mehrere Regierungsräte.

An den Beginn seiner Begrüssung setzte Präsident Rolf Infanger seinen Leitspruch, der lautet: «Der Tradition verbunden – der Zukunft verpflichtet». Zu den Traditionen gehöre die Korporationsgemeinde im Ring in Altdorf. «Die direkte Demokratie wird auch in Zukunft bei uns einen wichtigen Stellenwert innehaben», versicherte er.

Von links: Weibel Alois Gisler mit der Führung der Korporation Uri: Verwalter Lukas Wyrsch, Präsident Rolf Infanger und Vizepräsident Kurt Schuler. (Bild: Urs Hanhart, Altdorf, 5. Mai 2019)

Korporation will schonend mit Landreserven umgehen

Infanger wies darauf hin, dass die Korporation Uri 2018 im Zusammenhang mit dem Rückbau der Neat-Baustellen von der Alptransit Gotthard AG diverse Landflächen zurückerworben habe. «Der Zuwachs an Landflächen ist für die Korporation wichtig, denn er stärkt die Alp- und Landwirtschaft. Die Korporation ist bestrebt, möglichst schonend mit den Landreserven umzugehen.» Kritik musste die Korporation von Landrat Hans Gisler und einem weiteren Redner einstecken. Bei der Landverteilung im Zusammenhang mit der Neat hätten ihrer Meinung nach die Direktbetroffenen bei der Zuteilung bevorzugt behandelt werden sollen, anstatt auf eine Art Lotterie zu setzen.

Zu Beginn der Geschäftsliste gab es Wahlen. Rolf Infanger aus Silenen, der die Korporation Uri bereits seit 2013 präsidiert, wurde von den Versammelten für eine weitere zweijährige Amtszeit das Vertrauen ausgesprochen. Vizepräsident Peter Ziegler, Flüelen, stellte sich nicht mehr zur Wahl. Als Ersatz für ihn wurde der bisherige Verwalter Kurt Schuler, Altdorf, gewählt. Den Posten des Verwalters übernimmt neu Lukas Wyrsch aus Attinghausen. Er war bisher als Allmendaufseher im Kreis 6 tätig.

Allmenden werden aufgehoben (urh) Am meisten zu diskutieren gab die Aufhebung der Sonderallmenden Oberfeld und Gampelen in den Gemeinden Schattdorf und Bürglen. Allerdings gab es auch zu diesem Geschäft nur drei Wortmeldungen, wobei sich zwei Votanten dafür und einer gegen die Aufhebung des Sonderallemend-Status aussprachen.

In der Abstimmung folgten die Versammelten grossmehrheitlich dem Antrag Korporationsrates, die Änderung der Verordnung anzunehmen. Dieses Ja bedeutet, dass ab 2020 für Gampelen und Stafel Alprecht gilt. Und die bisherige Heimkuhweide Oberfeld wird als Bodenallmend verpachtet. «Beide Änderungen dienen einer besseren Nutzung der Gebiete, schaffen Investitionssicherheit für die Eigentümer, tragen zur Rechtssicherheit für die Korporation Uri bei und unterstützen die Ziele von Raumplanung und Forst», erklärte Verwalter Kurt Schuler.

Für die Erteilung der Alprechte ist der Korporationsrat zuständig. Pachtlandzuteilungen nimmt der Engere Rat der Korporation Uri vor. Ferienhausbesitzer in den beiden Gebieten werden in Sachen Bewirtschaftung nicht mehr mitreden können. Für das Sömmerungsjahr 2019 gilt noch einmal das temporäre Alpkonzept der vergangenen Jahre.

Einzug der Hartgruppe. (Bild: Urs Hanhart, Altdorf, 5. Mai 2019)

Keine grossen Wellen warf auch das neue Gesetz zum Korporationsnutzen. Dieses wurde mit einem überwältigenden Mehr angenommen. Seit 1943 zahlte die Korporation den Bürgernutzen als Barbetrag aus. In der Regel erhielten die Korporationsbürger dadurch fünf Franken. Künftig wird der Bürgernutzen in Form von sogenannten Bürgeraktionen ausgerichtet. Sie sollen Wertschöpfung in verschiedenen Urner Regionen generieren und möglichst viele Korporationsbürger ansprechen. Denkbar ist eine Gratisschifffahrt auf dem Urnersee oder eine kostenlose Fahrt mit einer Luftseilbahn. Damit die Korporationsbürgergemeinden künftig finanziell nicht benachteiligt werden, will der Korporationsrat einen Gesamtbetrag von 100’000 Franken für den Korporationsnutzen budgetieren. Die geplanten Bürgeraktionen sollen nicht mehr als 50’000 bis 60’000 Franken kosten. «Der Differenzbetrag verbleibt den Korporationsbürgergemeinden. Er wird nach Anzahl ihrer Bürger berechnet und verteilt», sagte der Vorsitzende. Neu können die Bürgergemeinden selber entscheiden, wofür sie den Betrag einsetzen.