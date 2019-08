Bürglen erhält ihr Energiestadt-Label und feiert

(pd/RIN) Das Energiestadt-Fest Bürglen findet am Samstag, 7. September, in der Aula und im Foyer des Knabenschulhauses sowie auf dem unteren Schulhausplatz statt. Der offizielle Teil beginnt um 14.15 Uhr mit der Begrüssung durch Gemeinderätin Miriam Christen-Zarri. Anschliessend werden Gemeindepräsidentin Luzia Gisler und Regierungsrat Roger Nager einige Worte an die Bevölkerung richten. Walter Kubik wird der Gemeinde Bürglen das Label des Trägervereins Energiestadt Schweiz überreichen. Für Kinder und Jugendliche gibt es verschiedene Attraktionen. In einer Ausstellung werden Aspekte der Energie-Effizienz präsentiert. Oberstufenschüler helfen in der Gastwirtschaft mit. Die Gemeinde offeriert zur Feier des Tages einen Apéro. Der Erlös aus der Gastwirtschaft kommt den Oberstufenklassen zugute.