Bürglen lädt zur Sennenkilbi ein Vom 12. bis 14. Oktober steht das Tellendorf ganz im Zeichen der über 425-jährigen Sennenbruderschaft.

Die Pazolajutzer umrahmen den Festgottesdienst. (Bild: PD)

(RIN) Die traditionelle Sennenkilbi beginnt am Samstag, 12. Oktober, mit der Sennenjumpfer-Bar der Jungmannschaft Bürglen in der Aula. Im Kaffee-Zelt spielt in diesem Jahr das Handorgelduo Schuler-Muheim zum Tanz auf. Als Sennenvater wurde Josef Planzer-Arnold aus Bürglen gewählt.

Am Sonntagmorgen wird der Festgottesdienst mit Alphornklängen und Kirchenglocken eingeläutet. Der Gottesdienst beginnt um 9 Uhr und wird von den Pazolajutzern und der Alphorngruppe Uri musikalisch umrahmt. Nach dem Gottesdienst wird auf dem Kirchplatz «gfähndlet, gsungä und gmüsiget». In traditioneller Manier wird der Sennenfähnrich das Fahnenschwingen eröffnen und es werden Ständchen von der Sechsermusik Bürglen, den Pazolajutzern sowie des Musikvereins Bürglen aufgeführt.

Ab 11 Uhr geht es los mit dem Kilbibetrieb

Ab 11 Uhr ist auf dem Schulhausplatz der Fest- und Kilbibetrieb eröffnet. Bei schlechtem Wetter findet der Anlass in der Sporthalle statt. Am Nachmittag werden im Unterhaltungsprogramm Darbietungen der Trachtengruppe, der Alphornbläser- und Fahnenschwingervereinigung Uri, des Trichlervereins, der Sechsermusik sowie des Musikvereins Bürglen gezeigt. Durch das Programm führt Hansueli Gisler. Im Weiteren werden verschiedene Handwerks- und Käsestände vor Ort präsentiert. Für die kleinen Gäste gibt es wiederum einen Streichelzoo und verschiedene Kinderattraktionen. Zudem kann man sich in den Bürgler Gaststätten mit Kilbispezialitäten verpflegen lassen.

Musik und Tanz an der Sennenkilbi sind Tradition. Das OK freut sich darauf und hofft auf viele Besucher.