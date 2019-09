Bürgler Geräteturnerinnen gewinnen zwei Medaillen Lilian Gisler (Silber) und Muriel Schuler (Bronze) schaffen an den St.Galler Kantonalmeisterschaften den Sprung aufs Podest. Paul Gwerder

In Engelburg stellten die Bürgler Turnerinnen ihr athletisches Können unter Beweis. (Bild: PD)

Am vergangenen Sonntag, 1. September, standen 17 Turnerinnen von Getu Bürglen an den St.Galler Kantonalmeisterschaften in Engelburg im Einsatz. Insgesamt starteten 574 Athleten, weshalb es eine eigene Wertung für die ausserkantonalen Gäste gab.

Drei Urner K7-Turnerinnen, bei denen Livia Zgraggen verletzungshalber fehlte, starteten am Reck. Dort stürzte Chiara Gisler, weshalb der Wettkampf für sie vorzeitig beendet war. Lilian Gisler musste nach Startschwierigkeiten während ihres Einsatzes improvisieren. Dennoch erhielt sie für die anders geplante Übung die Note 9,3. Désirée Zgraggen startete mit der Note 8,95 in den Wettkampf. Am Boden zeigte Lilian Gisler einmal mehr ihre temporeiche Übung und sicherte sich 9,5 Punkte. Désirée Zgraggen musste einen Patzer bei der Tempobahn einstecken, es resultierten deshalb 8,65 Punkte. An den Schaukelringen konnten beide Bürglerinnen ihre Trainingsleistungen abrufen: Lilian Gisler erhielt die Note 9,35 und Désirée Zgraggen eine 9 gutgeschrieben. Am Schlussgerät, dem Sprung, konnte Zgraggen nochmals punkten: 9,25. Lilian Gisler konnte ihre beiden Sprünge nicht wunschgemäss abrufen, Note 9,15. Trotzdem reichte es für Lilian Gisler in der Königsklasse zur Silbermedaille, während Désirée Zgraggen Pech hatte und die Auszeichnung um einen Rang verfehlte.

Die neun Turnerinnen der Kategorie 5 starteten ihren Wettkampf am Boden. Carla Volken und Lia Herger durften sich für ihre sauber ausgeturnte Bodenübung je eine 9,3 gutschreiben lassen. An den Ringen konnten Muriel Schuler (9,05) und Lia Herger (9) die Wertungsrichter überzeugen. Am Sprung erhielt Lia Herger die Tageshöchstnote 9,45.

Sechs Auszeichnungen für K5- und K6-Turnerinnen

Ebenfalls viele Punkte holte sich am Sprung Muriel Schuler (9,4), Lia Poletti (9,3) und Lynn Inderkum (9,2). Mit der technisch schwierigen Übung erreichte Muriel Schuler am Reck die Note 9,2 und sicherte sich damit mit 36,85 Punkten die Bronzemedaille. Lia Herger verpasste das Podest um 0,05 Punkte. Weitere Auszeichnungen erhielten Yara Baumann, Franca Tramonti und Lia Poletti.

In der Kategorie 6 starteten sechs Turnerinnen aus Bürglen. Sina Gisler startete als Erste und erhielt für ihre Übung am Reck die zweit höchste Note (8,85) der Bürglerinnen. Auch Marion Gisler gelang ein guter Start in den Wettkampf, sie erturnte sich die Note 9. Ihr «Bückumschwung mit halber Drehung» gelang einwandfrei. Bianca Volken erhielt am Boden für ihre Übung mit «Flicflac» die Note 9,45. Auch Marion Gisler (9,3) und Viviane Kempf (9,25) gelangen die Darbietungen.

An den Ringen überzeugte Julia Müller mit ihrem hohen «Hinteneinkugeln» und erhielt 9,1 Punkte. Auch Bianca Volken zeigte eine tolle Übung (9,15). Marion Gisler zeigte am Sprung einen hohen gebückten Salto, wofür sie die Note 9,15 erhielt. Julia Müller (8,9) und Nina Planzer (8,8) zeigten solide Sprünge. Marion Gisler (5. Rang) und Bianca Volken (6. Rang) erhielten für ihre Leistungen ebenfalls eine Auszeichnung.