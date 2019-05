Bürgler Geräteturnerinnen überzeugen An den Minimeisterschaften in St. Gallen konnten die Turnerinnen insgesamt 14 Auszeichnungen entgegennehmen. Felicia Senn verpasste das Podest knapp

Die erfolgreichen K4-Turnerinnen mit ihren Betreuerinnen; oben von links: Selina Roner, Nina Baumann, Luana Tramonti, Emelie Gisler; unten von links; Laura Baumann, Catrina Deplazes, Barbera Wipfli, Nadine Gisler, Felicia Senn und Meret Muheim. (Bild: PD)

(pd/RIN) Am vergangenen Wochenende vom 4. und 5. Mai fanden in der Turnhalle Gadresch in Sevelen (SG) die Minimeisterschaften der Geräteturnerinnen statt. Diese waren bestens organisiert, waren doch die Veranstalter mit rund 1000 startenden Turnerinnen stark gefordert.

Unter den 246 Startenden in der Kategorie 1 waren zwei Mädchen von der Geräteriege (Getu) Bürglen dabei. Dabei zeigte Ajlin Ibrahimi, Jahrgang 2008, im Dreikampf einen hervorragenden Wettkampf und erreichte mit 27,25 Punkten den 16. Platz. Am Sprung erhielte sie die Tagesbestnote von 9,4 Punkten und am Reck 9,25 Punkte. Die drei Jahre jüngere Leila Planzer erkämpfte sich 25,2 Punkte und durfte bei der Siegerehrung ebenfalls die Auszeichnung entgegennehmen. In der Kategorie 2 war mit Timea Arnold nur eine Bürglerin am Start. Sie kam in der Schlussabrechnung mit 34,55 Punkten auf den 69. Platz.

In der Kategorie 4 standen acht Bürglerinnen am Start. Als Erste musste Meret Muheim in den Wettkampf. Sie startete an den Schaukelringen mit der Note 9,15. Ihre Kolleginnen, Felicia Senn und Luana Tramonti, überzeugten noch ein Quäntchen mehr und erhielten je 9,2 Punkte. Der Sprung beim zweiten Gerät gelang Catrina Deplazes einwandfrei – Note 9,35. Am Reck glänzten Felicia Senn und Laura Baumann mit einer gelungenen Übung, für die beide die Note 9,50 gutgeschrieben bekamen. Knapp dahinter liegen Selina Roner und Catrina Deplazes.

Alle acht K4-Turnerinnen erhielten die Auszeichnung

Die beste Bodenübung zeigte Selina Roner mit 9,05 Punkten. Felicia Senn hatte bei ihrer Übung am Boden Pech. Mit der Note 8,65 verpasste sie knapp den Podestplatz. Die Siegerehrung überraschte schliesslich, denn alle acht Bürglerinnen erhielten die Auszeichnung.

Drei Mädchen von der Getu Bürglen nahmen in der Kategorie 3 teil. Der Start am Boden verlief etwas harzig, dennoch konnten sie überall eine konstante Leistung abrufen und wurden mit der Auszeichnung belohnt.

Die beste Klassierung erreichte schliesslich Valeria Gamma mit dem 12. Rang. Livia Arnold belegte in der Schlussabrechnung die 21. und Silja Arnold die 54. Platzierung.