Carl Rüttis Werke für Harfe und Klavier werden zum Leben erweckt Das Werk des Schweizer Komponisten Carl Rütti wurde zu seinem 70. Geburtstag in einer Konzertreihe gespielt.

Das Schweizer Duo Praxedis spielt Carl Rüttis Werke. (Bild: PD)

(jb)

Sein ganzes Leben lang hat Carl Rütti Werke für Harfe und Klavier geschrieben, nicht zuletzt dank der nahen Beziehung zu seiner Schwester, der Harfenspielerin Praxedis Hug-Rütti. Viele seiner Werke hat er bewusst auf sie zugeschnitten und auch ihr gewidmet. Seine Kompositionsweise für die Harfe ist in der heutigen Musikszene wohl kaum zu übertreffen – geniale Homogenität mit kristallenem Farbenreichtum lassen die Harfe ihr volles Volumen entfalten.

Seine multikulturelle, von Literatur, Religion und Malerei geprägte Kompositionsart sind einem breiten Publikum der Chorszene, vornehmlich in England, bestens vertraut. Doch wie steht es mit seinem Oeuvre hier in der Schweiz?

Warum wurde Carl Rüttis kammermusikalisches Werk in der Vergangenheit oft so stiefmütterlich behandelt? Dafür gibt es verschiedene Gründe. Der wichtigste ist wohl der, dass Musik für Harfe und Klavier lange als «Hausmusik» galt, also als etwas, das in den reichen Gutshöfen zum Zuge kam oder im Rahmen geselliger Runden im Salon praktiziert wurde, aber nicht als reine, zweckfreie Kunst galt. Carl Rütti widmet seine Werke den grossen Konzert- und Kirchenbühnen, hauptsächlich sind zahlreiche seiner Kompositionen – so auch sein Doppelkonzert für Harfe, Klavier und Orchester – in einem solchen Kontext entstanden.

Zum 70. Geburtstag wird eine CD veröffentlicht

«Es ist kaum zu glauben, dass dieses Werk – abgesehen von einigen Ausnahmen – bis heute völlig unbekannt geblieben ist», hält Praxedis Genevieve Hug, Pianistin und Nichte des Komponisten fest. Um diesem Missstand abzuhelfen, hat das Schweizer Duo Praxedis, welches sich seit über 10 Jahren als weltweit einmaliges Spitzenduo Bijou-Kombination Harfe und Klavier einen Namen macht, anlässlich des 70. Geburtstags des Komponisten eine Konzertreihe veranstaltet und eine CD mit Ersteinspielungen veröffentlicht.

Die Dernière fand vergangenen Donnerstag in der Aula Hagen in Altdorf statt. Das Duo Praxedis hat es verstanden, das Konzert so zu gestalten, dass in jedem der Werke der Kern des Komponisten feinfühlig und lebendig zur Geltung kommt. Glanzvolle Momente wechselten sich mit ergreifender Sehnsucht ab.

Was den Zuhörern aus seinen Werken als unbegreifliches und unergründliches Geschenk an die Menschheit entgegenleuchtete, wurde mit dem Duo Praxedis ein fesselndes Ereignis. Die Harmonie des Zusammenspiels der beiden Künstlerinnen ist einzigartig und vermittelt ein Gefühl der Wonne und Glückseligkeit, welches nicht zuletzt durch familiäre Banden geprägt ist, denn das Spiel zu 244 Saiten erfordert Exaktheit, Aufmerksamkeit, Intuition, ja eine traumwandlerische Sicherheit der Partner im Umgang miteinander. Diesmal kein Ehe- oder Geschwisterpaar, sondern Mutter und Tochter.