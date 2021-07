CD-Taufe Zunderobsi beweisen Vielfalt Die Urner Formation lassen in ihrer Volksmusik viele Einflüsse durchschimmern. Erstmals sind sie nun mit ihren Kompositionen ins Studio gegangen.

Sie heissen «Untitled #1», «Wäiss doch ai nid!», «Russischer Zunder» oder «Nikotin Tabakov unterwegs im Lungenzug». Dass sich hinter diesen verwirrenden Titeln eingängige, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Musik verbirgt, würde wohl nicht jeder denken. Doch genau das beweisen Zunderobsi. Diese Werke hat das Urner Quartett nun auf die CD «Aber ohä» gebannt, die am Samstag im Theater Uri feierlich getauft wurde.

Die Formation Zunderobsi mit (von links) Jonas Gisler, Dominik Rohrer, Felix Bissig und Dominik Bissig, bei der CD-Taufe im Theater Uri. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 24. Juli 2021)

Bassklarinette, Bass und Akkordeon legen einen Klangteppich, auf den Gesang aus einer Volle wie beim Alpsegen gestapelt wird. So wird das Publikum zu Beginn des Konzerts in eine mystische Stimmung entführt - nur um dann in einen lüpfigen Ländler zu wechseln, bei dem Pianist Jonas Gisler ein Hackbrett im Stile der Appenzellermusik imitiert. Bald wird klar, Zunderobsi haben sich nicht der traditionellen Volksmusik verschrieben, sie verleugnen aber diese Wurzeln nicht. Zu ihrem 10-Jahr-Jubiläum haben sie sich einen Studio-Aufenthalt in Zürich gegönnt. So sind die vier erstmals nicht «nur» in Live-Mitschnitten zu hören.

Die CD wird mit einer WC-Bürste «gesegnet»

Die Einflüsse sind vielfältig. Da sind die Mollakkorde und Melodieelemente von Klezmer zu vernehmen, aber auch der Pop- und Jazzmusik scheinen die vier jungen Musiker ihre Stücke auszusetzen. Da fehlt auch eine Schlaufe mit vier Akkorden nicht, die so manches Popsternchen zum Sommerhit geführt hat. Oder die jazzige Ballade mit abwechslungsreichen Harmoniefärbungen namens «Heiweh», von Bassist Dominik Rohrer komponiert. Und ohne Zweifel wurden die vier von der berühmten Formation Hujässler geprägt, welche die Neue Volksmusik in ähnlicher Besetzung etablierten. Insbesondere Akkordeonist Felix Bissig, der die bienenschwarmähnlichen Fingerübungen als Grundlage für seine eigenen Kompositionen nutzt. Ein Highlight der CD dürfte auch das Gesangsstück «Ds Truckli mit em griänä Chnopf» sein. Klarinettist Dominik Bissig übt sich dabei im alltagsphilosophischen Stile Mani Matters.

Die vier jungen Musiker spielen mit viel Energie und Bühnenpräsenz. Was die Fans der Truppe wohl etwas auf der CD vermissen werden, sind der Schalk und die Spontanität der Ansagen. Schliesslich fehlt auch ein Taufritual nicht: Während Felix Bissig den musikalischen Teppich legt, schlüpfen Jonas Gisler, Dominik Rohrer und Dominik Bissig in regenfeste Kleider, um die neue CD mit einer in Bier getunkten WC-Bürste zu «segnen».