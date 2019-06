Céline Huber präsidiert neu die CVP-Fraktion im Urner Landrat Bei der grössten Fraktion im Urner Landrat gibt es einen Wechsel an der Spitze: Per Anfang Juni trat Céline Huber die Nachfolge von Daniel Furrer an.

Neue Präsidentin der CVP-Fraktion im Landrat: Céline Huber.

(pd/pz) Die grösste Fraktion im Urner Landrat hat eine neue Präsidentin: Per Anfang Juni trat Céline Huber die Nachfolge von Daniel Furrer an. Laut einer Mitteilung der CVP Uri wählten die CVP-Landräte Céline Huber an der vergangenen Fraktionssitzung einstimmig zur neuen Fraktionschefin.

Die 32-jährige Altdorferin ist seit 2012 im Landrat. Aktuell präsidiert sie die landrätliche Volkswirtschaftskommission und ist Mitglied der Spitalkommission. Einen besonderen Schwerpunkt in der politischen Arbeit setzt sie vor allem in der Jugend- und Sportförderung. Die Juristin ist verheiratet und leitet die Rechtsabteilung einer Bank. «Céline Huber ist aufgrund vielfältiger ehrenamtlicher Tätigkeiten gut vernetzt und wegen ihrer langjährigen politischen Erfahrung mit den Gepflogenheiten und Prozessen in der Politik bestens vertraut», schreibt die CVP Uri.

Daniel Furrer stand fünf Jahre an der Spitze der CVP-Fraktion.

Ihr Vorgänger Daniel Furrer präsidierte die Fraktion seit 2014. Der 48-jährige Erstfelder sitzt seit 2008 im Landrat. Aktuell präsidiert der Meisterlandwirt die landrätliche Finanzkommission. «Er verstand es ausgezeichnet, die Positionen der CVP Uri im Kantonsparlament zu vertreten – stets mit dem nötigen Nachdruck, aber immer sachlich im Argument und besonnen im Auftritt», hält die CVP Uri fest.