Chilbi Andermatt Volles Programm an der Chilbi in Andermatt Die Chilbi in Andermatt findet traditionsgemäss am Sonntag nach St. Ursula statt. Dieses Jahr fällt sie auf das Wochenende vom 22./23. Oktober.

Der Herbst ist da und mit ihm auch die Chilbi Andermatt. Eröffnet wird die Chilbi – wie jedes Jahr – am Samstag mit dem von der Nikolausgesellschaft organisierten «Woldmanndliumzug». In Jutesäcke gekleidet und mit Kuhglocken und Ziegenhörnern ausgerüstet, ziehen Kinder und Erwachsene punkt 13 Uhr unter tosendem Lärm vom Gurschenwald Richtung Dorf.

Nach dem Umzug kann sich Jung und Alt mit verschiedenen Attraktionen im verkehrsfreien Dorfkern vergnügen.

Ländlermusik, Tanz und Jodellieder

Am Samstagabend ab 20 Uhr sorgen in zwei Gasthäusern bekannte Ländlermusikformationen und die einheimischen «Pazola-Jutzer» für gemütliche Chilbistimmung. Im Gasthaus Skiklub spielt das bekannte Handorgelduo Rickenbacher-Heinzer aus Illgau zum Tanz auf und im Gasthaus Ochsen kann zu den Klängen des Handorgelduos Echo vom Schlierä aus Isenthal das Tanzbein geschwungen werden.

Im Gasthaus Skiklub spielt das bekannte Handorgelduo Rickenbacher-Heinzer aus Illgau zum Tanz auf. Bild: Andy Micheletto

In beiden Lokalen werden die Pazola-Jutzer im Verlauf des Abends zweimal ein Ständchen mit Jodelliedern und Naturjutzen zum Besten geben. Der Eintritt zu beiden Lokalen ist frei. Um sich einen Platz in einem der Restaurants zu sichern, wird eine Anmeldung bzw. Tischreservation empfohlen.

Konzert der Hanneli-Musig

Zum Abschluss der Andermatter Chilbi spielt die Hanneli-Musig auf ihrer Jubiläums- und Abschlusstournee am Sonntag um 17 Uhr in der Aula des Bodenschulhauses ihr Programm «Gassenhauer». An diesem Konzert spielen neben Dani Häusler, Ueli Moser, Fabian Müller und Johannes Schmid-Kunz auch die beiden Urner Fränggi Gehrig und Peter Gisler. Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte aufgenommen. (pd)