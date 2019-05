Basler Konzertchor bringt Rossini nach Altdorf Auf seiner Abschlusstournee stattet der bekannte Basler Konzertchor Ludus Vocalis der Pfarrkirche St. Martin einen Besuch ab. Die Sänger sind am Sonntag, 19. Mai, zu hören.

Ludus Vocalis durfte bereits auf namhaften Bühnen sein Können unter Beweis stellen. (Bild: PD)

(pd/RIN) Den Konzertchor Ludus Vocalis gibt es seit 1985. Er baut sein vielfältiges Repertoire auf italienischen und deutschen Werken des 18. und 19. Jahrhunderts auf. Die Musik von Bach, Händel, Mozart, Rossini, Dvorak und Puccini bildet wichtige Schwerpunkte. Als Konzertpartner der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz trat «Ludus Vocalis» in der Tonhalle Zürich und im KKL Luzern auf. Mit dem Basler Festival Orchester ging es auf die Bühne des Casino Basels, und auch in der Römerstadt Augusta Raurica war Ludus Vocalis zu hören.

Nun steht die Premiere in Altdorf bevor. Diese kam dank familiärer Kontakte des musikalischen Leiters des Chors, Henryk Polus, und einer der Solistinnen zustande.

Nicht nur Schöpfer eines reichen Opernwerks

Das Konzert vom Sonntag, 19. Mai, um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin widmet sich ganz der «Petite Messe Solennelle» von Gioacchino Rossini. Mit den Teilen Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus sowie Agnus Dei folgt das Werk dem traditionellen Ordinarium und ist in stimmungsvoller Weise zwischen Chor und solistischen Partien aufgeteilt. Gioacchino Rossini (1792 bis 1868) kennen Musikliebhaber vor allem als Schöpfer eines reichen Opernwerks.

Er komponierte zudem auch geistliche Musik, wobei die «Petite Messe Solennelle» von 1863 als kleines Juwel herausragt. Souverän versteht es Rossini, die Spannung aufrechtzuerhalten und grosse Steigerungen in der Musik zu zelebrieren. Ludus Vocalis bedeutet übrigens «klangvolles Spiel». Man darf am 19. Mai gespannt sein, wie dieses Spiel auf der Abschiedstournee in Altdorf ankommt. Der Eintritt zum Konzert ist frei, es wird eine Türkollekte erhoben.