Gospelchor Uri wird von neuem Dirigenten geleitet Der Verein blickt auf die Höhepunkte des vergangenen Jahres zurück und freut sich über sieben Neumitglieder. Auch fleissige Probenbesucher sind geehrt worden.

Sepp Betschart, Monika Gisler, Norbert Cathomas, Käthy Zwyer, Nicole Gisler, Ursi Schmidt, Carola Maibach und Evelyn Fedier (von links) wurden für fleissigen Probenbesuch belohnt. (Bild: PD)

Am vergangenen Freitagabend begrüsste das Co-Präsidium mit Bettina Rieder und Eveline Stadler 41 Mitglieder zur 22. Generalversammlung des Gospelchors Uri im Restaurant Trögli in Altdorf. Der Verein konnte in diesem Jahr sieben Neumitglieder aufnehmen. Der Gospelchor Uri zählt nun neu 52 Aktivmitglieder sowie 16 Passivmitglieder.

2018 hat der Verein wieder verschiedene musikalische Höhepunkte erlebt. So umrahmte der Chor zwei Messbegleitungen in der Kirche Bruder Klaus in Altdorf, gestaltete die Jubiläumsfeier der Pfarrkirche St. Josef in Sisikon mit oder umrahmte eine Hochzeit im Sommer. Ein weiterer Höhepunkt war das Mundartprojekt «Gospel s(ch)wingt Mundart», welches Anfang November zugleich das Abschlusskonzert des abtretenden Dirigenten Christof Tschudi war.

Matthias Maria Kunz dirigiert neu den Chor

Als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk hatte der Gospelchor Uri das Glück, einen neuen Dirigenten zu finden. Mit Matthias Maria Kunz wurde noch im alten Jahr mit den Proben begonnen.

Auch der gesellige Teil kam im vergangenen Jahr nicht zu kurz. So traf man sich im Frühling zum Bowlingabend in Flüelen und Ende Juni zum Grillabend in Seedorf. Im September fand die Vereinsreise mit einer «Fahrt ins Blaue» statt. Der Besichtigung der Firma Etter in Zug folgte eine Schifffahrt auf dem Zugersee und anschliessend ein Abendessen im Restaurant Blasenberg. Den Tag rundeten die Beteiligten bei der Zuger Chornacht ab. Mit der Weihnachtsfeier, inklusive Besuch vom Samichlaus und Schmutzli, wurde das Vereinsjahr im Dezember abgeschlossen.

Kassierin Evelyn Fedier präsentierte an der Generalversammlung eine sehr erfreuliche Jahresrechnung. Rita Gerig war zum letzten Mal in ihrem Amt als Kassenrevisorin im Einsatz. Als Nachfolgerin wurde Stefanie Dal Farra neu gewählt. Für ein weiteres Jahr gewählt wurde das Co-Präsidium mit Bettina Rieder und Eveline Stadler.

Seit 20 Jahren singt sie im Gospelchor mit

In ihrem Amt bestätigt wurden die Aktuarin Melanie Fratschöl, die Beisitzerin Daniela Diezig, der Dirigent Mattias Maria Kunz sowie die Musikkommission mit insgesamt fünf Mitgliedern. Für fleissigen Probebesuch wurden verschiedene Mitglieder belohnt. Käthy Zwyer, Sepp Betschart, Evelyn Fedier, Nicole Gisler, Monika Gisler, Ursi Schmidt, Norbert Cathomas und Carola Maibach durften ein Geschenk entgegennehmen. Für 20 Jahre Mitgliedschaft erhielt Anita Nardozza ein kleines Präsent.

Mit vollem Elan und Singfreude schaut der Verein dem Vereinsjahr 2019 unter neuer Leitung von Matthias Maria Kunz entgegen. (pd/RIN)