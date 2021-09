Corona Im Kantonsspital Uri gilt ab kommender Woche Zertifikatspflicht Das Kantonsspital Uri (KSU) führt die Covid-Zertifikatspflicht ein. Per 13. September 2021 müssen Patienten, Besucher sowie auch die Mitarbeitenden des KSU entweder vollständig geimpft, getestet oder genesen sein.

Mit der Einführung der 3G-Regel (geimpft, getestet oder genesen) will das Kantonsspital Uri (KSU) die Patientinnen und Patienten sowie das Personal vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen und seine Vorbildfunktion als Gesundheitsbetrieb wahrnehmen, heisst es in einer Mitteilung des KSU vom Dienstag. Die Zertifikatspflicht tritt ab Montag, 13. September, in Kraft und gil für Patientinnen und Patienten, Besucherinnen und Besucher sowie auch für alle Mitarbeitenden des KSU. Weiterhin gilt im ganzen Spitalareal Maskenpflicht.

Patientinnen und Patienten können sich kurzfristig testen lassen

Patientinnen und Patienten, die einen Antigenschnelltest benötigen, können sich online unter www.ksuri.ch für einen Test-Termin anmelden. Patientinnen und Patienten, die kurzfristig vor dem Spitaltermin keinen gültigen Covid-Test vorweisen können, dürfen sich auf der Teststation des KSU ohne Voranmeldung testen lassen. Für Besucher und Besucherinnen ohne Zertifikat ist im Voraus eine Anmeldung für einen Test online oder per Telefon notwendig, da spontane Testungen vor Ort aus Logistik- und Kapazitätsgründen nicht möglich sind. (zim)