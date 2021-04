Corona Auch in Uri steigen die positiven Fälle immer mehr Der Sonderstab informiert über die Situation im Kanton Uri. Dabei zeigt sich: Die Infektionszahlen sind erneut angestiegen – und werden es wahrscheinlich noch weiter tun.

Die Fallzahlen im Kanton Uri sind im Vergleich zur Vorwoche erneut anstiegen, wie es im Lagebulletin des Sonderstabs Covid-19 des Kantons Uri heisst. Unter anderem sind in den vergangenen Wochen Fälle in zwei Urner Heimen sowie in verschiedenen Gemeinden in Schulen aufgetreten. Es ist laut Mitteilung davon auszugehen, dass infolge der Ostertage und der in dieser Zeit vermehrt aufgetretenen Kontakte in nächster Zeit noch nicht von tieferen Fallzahlen ausgegangen werden kann.

Selbsttests für Gesunde Seit zwei Tagen werden schweizweit Selbsttests in Apotheken abgegeben. Pro Person sind gegen Vorweisung der Krankenversichertenkarte fünf Tests gratis erhältlich. Der Sonderstab ruft dazu auf, diese Selbsttests nur anzuwenden, wenn man keine Symptome hat. Treten Coronasymptome (Kopfweh, Gliederschmerzen, Müdigkeit) auf, ist umgehend ein Testtermin im Testzentrum des Kantonsspitals (041 875 50 50) zu vereinbaren.

Stand Donnerstag gibt es im Kanton Uri 212 aktive Fälle von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen, 313 Personen befinden sich in Quarantäne. Neun Personen sind hospitalisiert, drei davon müssen auf der Intensivstation gepflegt werden. Bei den Covid-Patienten im Spital handelt es sich vorwiegend um Personen zwischen 50 und 70 Jahre, bei denen teils schwere Symptome auftreten.

Der Sonderstab appelliert insbesondere an Personen dieser Altersgruppe, die Eigeninitiative hochzuhalten, die Hygienevorschriften strikt zu befolgen und die geschäftlichen und privaten Kontakte auf das notwendige Minimum zu beschränken. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 41 Verstorbenen seit Beginn der Pandemie.