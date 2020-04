Corona: Erster Todesfall in Uri Eine 75-jährige Frau ist im Kantonsspital ihrer Krankheit erlegen - ohne relevante Vorerkrankungen zu haben. Lebenserhaltende Massnahmen wurden auf ihren Wunsch nicht umgesetzt.

Eine Schutzbrille wird desinfiziert im Kantonsspital Baselland (KSBL) am Standort Bruderholz in Binningen, am Donnerstag, 26. Maerz 2020. (KEYSTONE/Georgios Kefalas) Georgios Kefalas / KEYSTONE

«Im Kanton Uri ist erstmals eine Person an den Folgen des Coronavirus gestorben», teilt der Kantonale Führungsstab (Kafur) am Donnerstagmorgen mit. Es handelt sich um eine 75-jährige Frau, die im Kantonsspital Uri hospitalisiert war. Sie hatte keine relevanten Vorerkrankungen und verstarb am 1. April 2020. «Auf Wunsch der Patientin wurde auf lebenserhaltende Massnahmen verzichtet.»

Der Regierungsrat des Kantons Uri entbietet den Angehörigen und allen der Verstorbenen Nahestehenden sein Beileid. «Er setzt alles daran, die Verbreitung des Coronavirus zu bekämpfen.» Landammann Roger Nager appelliert an die Urner Bevölkerung, dabei mitzuhelfen: «Halten Sie die Hygiene- und Verhaltensregeln des Bundesamts für Gesundheit ein. Bleiben Sie wenn immer möglich zu Hause. Das gilt insbesondere für Personen, die älter als 65 Jahre sind, und für Menschen, die einer Risikogruppe angehören.»