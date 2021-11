Corona-Impfung Auch in Uri wird «geboostet» – dritte Impfung ab nächster Woche erhältlich Ab Mitte November wird im Kanton Uri die Auffrischimpfung erhältlich sein. Vorerst ist das Angebot auf das Kantonsspital Uri und einzelne Hausarztpraxen beschränkt, die Anmeldung erfolgt telefonisch oder online.

Ab Montag, 15. November, wird das Kantonsspital Uri Auffrischimpfungen in Urner Pflegeheimen durchführen. Für alle Personen über 65 Jahren werde die dritte Impfung ab dem 22. November direkt im Kantonsspital angeboten, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt. Auch Personen, die ihre ersten beiden Impfungen in Hausarztpraxen oder Apotheken erhielten, können sich anmelden – jedoch nur auf telefonischem Weg.

Die Auffrischimpfung ist in einer ersten Phase nur für folgende Personen vorgesehen:

Alle Personen älter als 65 Jahre

Bewohnerinnen und Bewohner und Betreute in Altersheimen, Pflegeheimen sowie Tagesbetreuungseinrichtungen für Menschen im Alter. Darunter sind auch Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreute unter 65 Jahren eingeschlossen

Nur in Einzelfällen für besonders gefährdete Personen mit chronischen Erkrankungen mit höchstem Risiko im Alter von 16 bis 64 Jahren nach Beratung durch den betreuenden Arzt

Die dritte Impfung wird zusätzlich zum Angebot des Kantonsspitals auch in einzelnen Urner Hausarztpraxen durchgeführt werden. (mha)