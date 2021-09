Corona «Junge Menschen sollen Coronatests nicht selbst bezahlen» Landrätin Claudia Gisler (CVP/Mitte, Bürglen) empfiehlt dem Kanton Uri, dass er Personen bis zum 25. Lebensjahr die Coronatests bezahlt, sofern der Bund nicht mehr dafür aufkommt.

Antigen-Schnelltests sollen ab Oktober kostenpflichtig werden, auch für junge Menschen. Symbolbild: Sandra Ardizzone (Aargau, 25. November 2020)

Ab Oktober will der Bund die Kosten für Antigen-Schnelltests nicht mehr übernehmen. Gleichzeitig gilt aber in Restaurants, Sporteinrichtungen und an Anlässen eine Zertifikatspflicht. Und wer nicht geimpft ist, braucht für ein Zertifikat den Antigen-Test. Nun sorgt sich Claudia Gisler (CVP/Mitte, Bürglen) um Jugendliche und junge Erwachsene ohne Impfung. Sie hat eine parlamentarische Empfehlung eingereicht. Ihr Ziel: Der Kanton Uri soll die Testkosten für Personen bis zum vollendeten 25. Altersjahr übernehmen.

«Obwohl die Jugendlichen und jungen Menschen stark von den einschneidenden Massnahmen des Bundes in den letzten 19 Monaten betroffen waren, hielten sie sich vorbildlich an diese», sagte sie. Wer nicht geimpft und nicht genesen sei, müsse negativ getestet sein. Das bereitet ihr Sorgen:

«Bei der Impfung, korrekt mRNA-Injektion, fehlen die Langzeitdaten der Auswirkungen auf die Fortpflanzung, das Erbgut und Nervensystem.»

Kein junger Mensch solle aufgrund seiner finanziellen Situation zu einer mRNA-Injektion genötigt werden. Doch mit kostenpflichtigen Tests werde für die Altersgruppe bis 25 Jahre die Teilnahme am sozialen Leben abhängig von finanziellen Mitteln.