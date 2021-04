Corona-Kundgebung Polizei wehrt sich gegen renitente Demonstranten in Altdorf: Rathausplatz ist praktisch leer, Teilnehmer befinden sich auf privatem Grundstück Offiziell ist die Kundgebung in Altdorf abgesagt. Seit der Mittagszeit hielten sich viele Personen auf dem Rathausplatz auf. Nun gelang es der Polizei, die Demonstranten vom Platz zu vertreiben. Sie zogen durch die Schützengasse davon.

Kurz vor 16 Uhr ist nur noch eine kleine Gruppe auf dem Rathausplatz versammelt. Die Polizei hat sich zurückgezogen. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 10. April 2021)

Nachdem sich am Samstagnachmittag mehrere hundert Personen in Altdorf zu einer unbewilligten Coronademonstration versammelt haben, gelang es der Polizei kurz nach 15.30 Uhr, den Platz zu räumen. Viele der Demonstranten zogen durch die Schützengasse davon. Unter den Teilnehmenden befand sich auch Daniel Stricker, ein bekannter Gegner der Coronamassnahmen.

Das Gros der Teilnehmer ist zu jenem Bauernhof gezogen, auf dem die heutige Demonstration ursprünglich geplant war. Die Wohnquartiere auf dem Weg dorthin durchstreifen sie ruhig.

Polizei riegelte den Platz ab

Nach halb zwei zog eine Gruppe Tryychler mit über 100 Demonstranten im Schlepptau von der Gotthardstrasse auf den Rathausplatz. Die Tryychler, die mit ihren grossen Glocken Lärm machten, umrundeten den Platz mehrmals und wurden von den Demonstranten frenetisch gefeiert. Insgesamt waren zu dieser Zeit 300 bis 400 Personen vor Ort. Renitente Demonstranten wurden von der Polizei bespritzt: möglicherweise mit Pfefferspray.

Wie die Polizeisprecherin Sonja Aschwanden gegenüber «20 Minuten» bekanntgab, haben die Polizeien tatsächlich Pfefferspray eingesetzt. Darüber hinaus wurde ein Warnschuss mit Gummischrot abgesetzt, so die Sprecherin.

Ein Bild, wie es Altdorf wohl noch nie sah: Hunderte Demonstranten sind um das Telldenkmal versammelt. Bild: Florian Arnold (10. April 2021)

Etwa zur selben Zeit zog eine Gruppe von rund 20 Leuten auf dem Rathausplatz ein. Sie trugen dunkle Kleidung sowie weisse Masken. Dazu präsentierten sie Schilder mit Botschaften wie «wir betrauern die traumatisierten Kinder». Aus einem Lautsprecher ertönte schwermütige Kirchenmusik. Unter dem Applaus der umstehenden Demonstranten legten sie beim Telldenkmal einen Kranz nieder. Kaum war der Zug abgezogen, hat die Polizei den Platz abgeriegelt.

22 Bilder 22 Bilder Die Polizei vertreibt die Demonstranten. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Altdorf, 10. April 2021)

Setzt die Polizei hier Pfefferspray ein? Bild: Florian Arnold

Plötzlich tauchen verhüllte Demonstranten auf. Video: SDA

Das geschah zuvor

Bereits kurz nach dem Mittag hat die Polizei versucht, den innersten Kreis rund ums Telldenkmal einzukesseln. Die Urner Kantonspolizei hat die Lage nach dem Mittag als «sehr dynamisch» beurteilt, es werde der Dialog mit den Demonstranten gesucht. Teilweise kam es bereits zu Wegweisungen, dies sowohl am Bahnhof Flüelen wie auch am Rathaus in Altdorf.

Nach 13 Uhr befanden sich auf dem Rathausplatz gegen 40 Demonstranten. Einige von ihnen diskutierten lauthals mit Polizisten in Vollmontur. Die Polizisten hören derweil geduldig zu, führen Personenkontrollen durch und überwachen das Treiben. Darüber hinaus hat die Polizei nochmals darauf hingewiesen, den Ort zu verlassen. Sonst sähen sie sich gezwungen, die Personen zu verzeigen. Dies wird um 12.45 Uhr erstmals per Megaphon verkündet. Seither zieht die Polizei mit schwerem Geschütz auf.

Aktionsbündnis Urkantone hat die Kundgebung vorgängig abgesagt Bereits im März entschied die Urner Regierung, eine Kundgebung am heutigen Samstag nicht zu bewilligen. Das Aktionsbündnis Urkantone als Initiator der Demonstration legte Beschwerde ein, sagte die Kundgebung ab und gab schliesslich bekannt, dass man weder sonstige Aktivitäten organisieren noch daran teilnehmen werde. Gleichzeitig gab es auf dem Nachrichtendienst Telegram Bemühungen, Mitfahrgelegenheiten nach Altdorf zu koordinieren und Aufrufe, trotz Demonstrationsverbot nach Altdorf zu reisen. Die Urner Kantonspolizei rief in der Folge zu einem «Kundgebungsverzicht» auf und machte deutlich, dass sie unbewilligte Demonstrationen unterbinden werde. Und während all dem stiegen im Kanton Uri die Coronafallzahlen, was die Urner Regierung dazu veranlasste, über mögliche Verschärfungen der Massnahmen zu diskutieren. Über allfällige Entscheide wird die Regierung am Montag informieren. (pw)

Kurz nach 13 Uhr stellte sich ein bärtiger Mann mit Armbrust vors Telldenkmal und mimte ebendiesen. Demonstranten johlten, jubelten ihm zu und liessen sich mit ihm fotografieren.

Die Polizei fuhr mit schwerem Geschütz auf. Die Urner konnten auf Unterstützung anderer Kantone zählen. Bild: Florian Arnold

Offiziell war die Kundgebung vom 10. April abgesagt worden. Das hält aber einige Corona-Skeptiker offenbar nicht davon ab, nach Altdorf zu kommen. Schon am Morgen hatten sich einige Personen beim Telldenkmal versammelt. Die Polizei markierte von Anfang an Präsenz. Sie führte Gespräche mit verschiedenen Personen.

Wer in Flüelen aus dem Zug steigt, wird von zahlreichen Polizisten in Vollmontur in Empfang genommen. Alle Reisenden, egal ob jung oder alt, müssen sich ausweisen, bevor sie das Perron verlassen dürfen. Damit sich niemand der Kontrolle entziehen kann, blockieren mindestens acht Polizisten in Vollmontur den Zugang zur Unterführung.

Autos von Flüelen in Richtung Altdorf werden zudem teilweise kontrolliert.