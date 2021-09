Corona Maskentragepflicht für Erwachsene an der Volksschule im Kanton Uri und eine erweiterte Angebotspflicht für repetitive Tests Urner Primarschulen und Kindergärten müssen ab Montag die Möglichkeit des repetitiven Testens auf Covid-19 unentgeltlich anbieten. Gleichzeitig gilt in den Gebäuden der Volksschule wieder eine Maskentragepflicht für erwachsenen Personen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Lageentwicklung an der Urner Volksschule hat der Regierungsrat beschlossen, dass auch die Primarschulen und Kindergärten die Möglichkeit des repetitiven Testens auf Covid unentgeltlich anbieten müssen. Die Angebotspflicht gilt ab 6. September bis Mitte November, wie einer Medienmitteilung der Staatskanzlei Uri vom Sonntag zu entnehmen ist. Die Teilnahme an den repetitiven Tests werde besonders dem nicht geimpftem Personal empfohlen, bleibe aber freiwillig.

In Ergänzung dazu gilt ab Montag, 6. September, in den Gebäuden der Volksschule wieder eine Maskentragepflicht für erwachsenen Personen, also für das schulische Personal, für die Lehrpersonen sowie für Eltern und Erziehungsberechtigte, die einen Termin in einem Schulhaus wahrnehmen. Diese Massnahmen würden einen Beitrag leisten, um den Schulbetrieb auch bei steigenden Fallzahlen aufrechterhalten zu können und die Schulkinder unter zwölf Jahren, die sich aktuell noch nicht impfen lassen dürfen, besser vor einer Infektion zu schützen. (zim)