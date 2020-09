Live Corona-Skeptiker: So verläuft die Demo in Uri Am Samstagnachmittag treffen sich die Gegner der Corona-Massnahmen zur Kundgebung in Uri.

Vorbereitete Transparente. Bild: Florian Arnold (Flüelen, 5. September 2020)

In Uri soll es keine weiteren Verordnungen zur Corona-Pandemie geben, bevor nicht mehr wissenschaftliche Erkenntnisse vorliegen, als bis jetzt. Das fordert eine Gruppe rund um die Primarlehrerin Prisca Würgler in Uri. Am Samstagmittag treffen sich nun die Gleichgesinnten in Flüelen zu einem Protestmarsch bis nach Altdorf. Unsere Zeitung ist vor Ort.

12:41 Uhr

Medien lassen sich vor Ort von Teilnehmern der Kundgebung die Gründe für die Demonstration erklären:

12:33 Uhr

Die Vorbereitungen für die auf 13 Uhr geplante Coronademo in Flüelen laufen auf Hochtouren:

Zwei Teilnehmerinnen der Coronademo bereiten sich vor. Bild: Florian Arnold (Flüelen, 5. September 2020)