Corona Urner Regierungsrat fordert sofortige Unterstützung des Bundes für geschlossene Betriebe Mit weiteren Schutzmassnahmen will der Bundesrat auf den befürchteten Anstieg der Fallzahlen vorbereitet sein. In einer Stellungnahme kann der Urner Regierungsrat das Vorgehen des Bundesrates verstehen, weisst aber darauf hin, dass allfällige Massnahmen zwingend sozialverträglich müssen.

(zim) Am Mittwoch, 13. Januar, wird der Bundesrat nächste Entscheidungen über Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie treffen. Im Vorfeld sind die Kantone eingeladen worden, zu den vorgeschlagenen Massnahmen eine Stellungnahme abzugeben. In seiner am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme weist der Urner Regierungsrat darauf hin, dass die Massnahmen für die Menschen in unserem Land, für die Gesellschaft als Ganzes und für die Wirtschaft nachvollziehbar und verkraftbar sein müssen. Nur so würden sie mitgetragen und umgesetzt.

Dazu wird Landammann Urban Camenzind folgendermasen zitiert:

«Wir befinden uns längst nicht mehr ‹nur› in einer Gesundheitskrise.»

Die Pandemie zeige immer mehr gravierende Auswirkungen auf die Gesellschaft: Das Gewerbe befinde sich vielerorts in einem eigentlichen Überlebenskampf, und die Krise zeige zunehmend auch in gesellschaftlichen und sozialen Bereichen kritische Auswirkungen. Aus diesem Grund werde der Bundesrat aufgefordert, diese für das Zusammenleben essenziellen Aspekte bei seinen Entscheiden gebührend zu gewichten.

Der Regierungsrat erachtet die Verlängerung der nationalen Massnahmen bis Ende Februar als zu lange und nur in Kombination mit einer sofortigen finanziellen Unterstützung dieser Betriebe vertretbar. Eine schnelle, direkte und unbürokratische Hilfe für die von einer Verlängerung der Massnahmen betroffenen Betriebe seitens des Bunds ist existenziell. Besonders dringend sind dabei rasche Liquiditätshilfen um zum Beispiel die Rechnungen für erfolgte Lieferungen für das ausgebliebene Weihnachtsgeschäft bezahlen zu können. Der Bund hat es in der Hand, mit einer sofortigen Neuauflage des Kreditprogramms hier Abhilfe zu schaffen.

Verpflichtung zu Homeoffice nicht durchsetzbar

Des Weiteren lehnt der Regierungsrat in seiner Stellungnahme eine umfassende Verpflichtung zu Homeoffice ab. Jene Unternehmen, die Homeoffice ohne grosse Probleme umsetzen können, hätten dies bereits freiwillig getan. Die Durchsetzbarkeit der Homeoffice-Verschärfungen sei für den Regierungsrat nicht gegeben.

Der Regierungsrat sei zuversichtlich, dass die in den vergangenen Wochen angelaufenen Impfungen wesentlich zur Entlastung des Gesundheitswesens beitragen und den Weg zurück in die «Normalität» ebnet. Zusammen mit den auf nationaler Ebene getroffenen Massnahmen sei die Impfung ein weiteres Instrument, um die Fallzahlen schon bald merklich zu senken und damit das Gesundheitswesen nachhaltig zu entlasten.