Corona Urner Regierungsrat will schneller als der Bund öffnen Grundsätzlich unterstützt die Regierung die Massnahmen des Bundesrats. Aber: Es geht ihr nicht schnell genug.

Durch die positive epidemische Lage wird der Bundesrat per Ende Juni weitere grosse Öffnungsschritte in Betracht ziehen. Im Rahmen dieser Öffnung ist auch erstmals eine Anwendung des Covid-Zertifikats für geimpfte, genesene und negativ getestete Personen vorgesehen. Der Urner Regierungsrat unterstützt die Schritte des Bundes, wie er in einer Medienmitteilung schreibt. Laut einer Medienmitteilung des Kantons will der Regierungsrat noch weiter gehen – etwa für Veranstaltungen mit Sitzpflicht die maximale Auslastung auf drei Drittel ausweiten.

Für die privaten Veranstaltungen sind laut Kanton die gleichen Obergrenzen vorzusehen wie für allgemeine Veranstaltungen. Da Kontrollen der privaten Veranstaltungen kaum praktikabel sind, sollte hier in erster Linie Selbst- und Eigenverantwortung zu Tragen kommen. (zgc)