Corona-Virus: Weitere Verdachtsfälle im Kanton Uri – erster Test fällt negativ aus Die Quarantänemassnahmen, die für den ersten Urner Corona-Verdachtsfall angeordnet worden sind, konnten aufgehoben werden.

Die Überprüfung eines ersten Corona-Verdachtsfalles im Kanton Uri hat zu keiner Bestätigung geführt. Der Test sei negativ verlaufen. «Die betroffene Person ist wohlauf», teilt der Sonderstab Corona-Virus des Kantons Uri am Freitag mit. Deshalb hätten die vorsorglich angeordneten Quarantänemassnahmen in diesem Fall aufgehoben werden können.

Allerdings ist es seither zu weiteren Verdachtsfällen im Kanton Uri gekommen. «Es wurden bisher in mehreren Verdachtsfällen Tests auf eine Infektion mit dem Coronavirus durchgeführt.»

Vorerst bis am 15. März dürfen in der Schweiz wegen des Erregers keine Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen mehr durchgeführt werden, wie der Bundesrat am Freitag entschieden hat. Bei öffentlichen oder privaten Veranstaltungen mit weniger als 1000 Personen müssen die Veranstalter zusammen mit dem jeweiligen Kanton eine Risikoabwägung vornehmen. Ob nun allenfalls Anlässe im Kanton Uri abgesagt werden müssen, ist derzeit noch offen. Eine grössere Veranstaltung findet in Uri in der kommenden Woche im Urnserntal statt. Vom 4. bis 6. März sind dort die Schweizer Polizei-Skimeisterschaften geplant, an denen rund 200 Teilnehmer erwartet werden.

Update folgt.