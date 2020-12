Corona Wenn jemand positiv getestet wird, müssen auch seine engen Kontakte in Quarantäne – In Uri gilt das auch bei Treffen, die etwas länger zurückliegen Wird ein Zeitraum von 96 Stunden vor Symptombeginn berücksichtigt, können mehr Ansteckungen entdeckt werden als bei 48 Stunden. Gesundheitsdirektor Christian Arnold erklärte im Landrat die Quarantäne-Regeln.

In Uri müssen alle Personen in die Quarantäne, die vier Tage vor Symptombeginn mit einer positiv auf das Coronavirus getesteten Person engen Kontakt hatten. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hatte ursprünglich empfohlen, die Grenze bei 48 Stunden zu setzen und sich dabei auf eine internationale Studie gestützt. «Im Sommer hat die ETH Zürich einen Fehler in dieser wichtigen Studie entdeckt. Demnach können während der Zeitspanne von 48 Stunden nur rund 60 Prozent der präsymptomatischen Ansteckungen erfasst werden», sagte Gesundheitsdirektor Christian Arnold auf eine Frage von Claudia Gisler (CVP, Bürglen) am Mittwoch im Landrat. Daher werde seit dem Spätsommer in Uri bei allen Personen eine Quarantäne angeordnet, die bis zu 96 Stunden vor Symptombeginn mit einer positiv getesteten Person engen Kontakt hatten. «Damit erhöht man theoretisch die Erfassungsquote der Ansteckungen von 60 auf 93 Prozent», so Arnold.

Trotzdem habe das BAG seine Vorschriften nicht angepasst. Dies könnte damit zusammenhängen, dass Kantone mit vielen Neuansteckungen mit dem Contact-Tracing an den Anschlag kamen. «In Uri hingegen hat das Contact-Tracing immer funktioniert und die betroffenen Personen konnten innerhalb von 12 bis 24 Stunden kontaktiert werden». Daher verfolge man in Uri die Kontakte auf 96 Stunden zurück.

Die Hälfte der positiv Getesteten befand sich in Quarantäne

«Contact-Tracing ist ein sehr wichtiges Element», betonte Arnold. Er erwähnte, dass am vergangenen Dienstag in Uri 24 Testergebnisse positiv ausgefallen seien. Dabei hätten sich 12 Personen bereits in Quarantäne befunden.