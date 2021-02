coronaprotest 650 Urner mobilisieren gegen Maskentragepflicht an den Schulen Unwohlsein und Übelkeit: Eine Gruppe von Urnern ist überzeugt, dass die Maskentragepflicht an den Schulen für ihre Kinder solche Auswirkungen haben könnte. Der Regierungsrat will vorerst keine Stellung nehmen.

Ein SMS sorgte die vergangenen Tage für Aufregung: Vom Gotti bis zu den Grosseltern sollten alle ihre Unterschrift abgeben, die dagegen seien, dass ihre Schützlinge in der Schule Masken tragen sollen. Innerhalb weniger Tage kamen so über 650 Unterschriften zusammen. «Laufend kommen weitere dazu», schreibt die extra für die Aktion gegründete Interessengemeinschaft (IG) «Eltern für SchülerInnen ohne Maske Uri». Der IG zufolge handelt es sich bei allen Personen um Urner. Damit hätten die Initianten eine Volksinitiative zu Stande gebracht. Für eine solche sind in Uri 600 beglaubigte Unterschriften von Stimmberechtigten nötig. Vorerst soll es sich bei dem Schreiben aber bloss um eine informelle Forderung an den Regierungsrat handeln. Ziel der IG ist es, die Maskentragepflicht an der Urner Oberstufe und der Mittelschule aufzuheben.

IG glaubt an «physische und psychische Schäden»

Die Sorgen der Eltern und Grosseltern um die Gesundheit ihrer Kinder ist gross, wie aus dem offenen Brief an den Urner Regierungsrat hervorgeht, der am Dienstag, 2. Februar 2021, der Standeskanzlei überreicht wird. Die Interessengemeinschaft fordert die sofortige Aufhebung der generellen Maskentragepflicht für Kinder und Jugendliche auf der Oberstufe und der kantonalen Mittelschule. «Durch die Maskenpflicht sind gesundheitliche und psychische Schäden der Kinder und Jugendlichen zu erwarten», warnt sie. Die epidemiologische Lage in Uri rechtfertige auch keine Ausweitung der Massnahme auf die Volksschule.

Hier herrscht Maskenpflicht: An der Oberstufe in Altdorf heisst es büffeln trotz Corona. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 28. Januar 2020)

In ihrem offenen Brief werfen die Eltern und Grosseltern dem Regierungsrat vor, dass stundenlanges Tragen von Masken das Ansammeln von Pilzen und Bakterien begünstige und das Atmen erschwere. Kindergartenlehrperson Sandra Gisler aus Seedorf ist eine der Mitorganisatoren der Interessengemeinschaft: «Eltern, Schüler und Therapeuten aus dem Kanton Uri haben uns die Folgen des stundenlangen Maskentragens geschildert: Konzentrationsschwierigkeiten, Unwohlsein und teilweise sogar Übelkeit sowie Kopfschmerzen und Hautausschläge treten bei Schülern auf.»

Ausserdem stösst sich die IG daran, dass der Verband Lehrerinnen und Lehrer Uri (LUR) den Antrag stellte, die Maskenpflicht auf die Oberstufe auszudehnen, um die Lehrpersonen zu schützen. «Der Schutz der Kinder hat Vorrang vor dem Schutz der Lehrpersonen», so die Meinung der IG.

Zumindest Kollegi-Rektor Daniel Tinner kann die Einwände der IG nicht bestätigen. «Dass die Masken für die Schülerinnen und Schüler eine Zumutung wären oder Kopfweh verursachen, hat sich bei uns nicht bewahrheitet», liess er sich vergangene Woche zitieren. «Und Müdigkeit im Unterricht hat meistens andere Gründe.» Von ähnlichen Erfahrungen berichtete auch Andi Meyer, Gesamtschulleiter von Altdorf: «Das Maskentragen gehört mittlerweile zum Alltag und die Akzeptanz ist grossmehrheitlich da.»

Regierungsrat will Stellung nehmen

Am 26. Januar hatte der Urner Regierungsrat die Maskentragepflicht flächendeckend auf die Schüler der Oberstufe ausgeweitet. Dies wurde mit dem Auftauchen der wesentlich gefährlicheren Virusmutation im Kanton Uri begründet. Übertragungen in der Schule sollen damit vermieden werden, wie es in einer Mitteilung hiess.

Mit seinem Entscheid steht Uri nicht als Exot da: In den anderen Zentralschweizer Kantonen gilt die Maskentragepflicht schon seit längerem auf der Oberstufe. Bei der Standeskanzlei wollte man gestern auf Anfrage noch keine Stellung zum Schreiben der IG nehmen. «Die Bildungs- und Kulturdirektion wird das Schreiben bearbeiten und dem Regierungsrat einen Antrag stellen zur Beantwortung», sagt Mediensprecher Adrian Zurfluh. Man werde zu gegebener Zeit kommunizieren.

Für die IG ist der offene Brief nur ein erster Schritt, wie der Medienmitteilung zu entnehmen ist. Es seien weitere Aktionen geplant.