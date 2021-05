coronavirus Einsatz des Covid-19-Sonderstabs wird bis Ende Jahr verlängert Da die besondere Lage auf Bundesebene weiterhin gilt, wird der Einsatz des Sonderstabs verlängert. In dieser Phase soll das Gremium weitere Aufgaben übernehmen.

Der Regierungsrat hat den Einsatz des Sonderstabs Covid-19 für die Dauer vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. Die Situation hat sich in den letzten Wochen spürbar entspannt. Die zügig voranschreitende Impfkampagne sowie die erweiterte Teststrategie zeigen gemäss einer Mitteilung des Urner Regierungsrats zunehmend Wirkung und positive, nachhaltige Effekte auf die epidemiologische Lage. Trotzdem werde der Sonderstab auch in der zweiten Jahreshälfte notwendig sein, da auf Bundesebene weiterhin die besondere Lage gilt.

Der Leiter des Urner Sonderstabs Covid-19, Emil Kälin. Bild: Keystone / Urs Flüeler

Neu soll der Sonderstab bei Anlassbewilligungen eine Rolle spielen

Der Regierungsrat hat folglich die Struktur des Sonderstabs leicht angepasst. Nach wie vor wird der Sonderstab eine Infoline betreiben, wo die Bevölkerung Auskunft zu aktuellen Themen erhält. Zudem soll er das Kantonsspital Uri in den Bereichen Impfen und Testen unterstützen. Zusätzliche Aufgaben kommen im Zusammenhang mit Anlässen und Anlassbewilligungen sowie im Bereich Schutzkonzeptkontrollen auf den Sonderstab zu.

Der Sonderstab Covid-19 wurde am 12. Juni 2020 eingesetzt, indem er den Kantonalen Führungsstab ablöste, der den Regierungsrat ab dem 16. März 2020 in der Coronapandemie unterstützt hatte. Der Sonderstab war in unterschiedlicher Zusammensetzung für die Bewältigung der Auswirkungen der zweiten und dritten Infektionswelle zuständig. Seit dem 1. Dezember 2020 steht der Stab unter der Leitung von Emil Kälin, der dem Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektor Christian Arnold unterstellt ist.