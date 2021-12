Coronavirus Kanton Uri will im Gastrobereich bei 3G-Regel bleiben Der Urner Regierungsrat hat zu den neusten Anhörungen des Bundesrats Stellung genommen. Er steht grundsätzlich hinter der Einführung einer 2G-Regel. Viele weitergehende Varianten lehnt er aber ab.

Der Bundesrat gab am 10. Dezember zwei Varianten zum weiteren Vorgehen in der Pandemiebekämpfung zur Konsultation, damit dieser angesichts der Omikron-Variante rasch handeln könnte. So zeigte sich der Urner Regierungsrat einverstanden damit, dass bei Bedarf weitergehende Massnahmen ergriffen werden. Er befürwortet die Absicht des Bundesrats, dazu ein rasch umsetzbares, gesellschaftlich- und wirtschaftsverträgliches Instrumentarium vorzubereiten, wie der Regierungsrat in der Mitteilung schreibt. Er befürwortet ebenfalls einen Kapazitätsausgleich zwischen den Intensivstationen der öffentlichen und privaten Spitäler in der ganzen Schweiz, um eine lokale oder regionale Überlastung zu verhindern.

Hingegen zeigt sich der Regierungsrat kritisch zur Anordnung von erneutem Fernunterricht an Universitäten und Hochschulen. Er will auch keine obligatorische Maskenpflicht ab der Sekundarstufe II, da dies «einerseits in Kanton Uri bereits eingeführt ist und anderseits ein Regelungsbereich mit kantonaler Hoheit» sei. Da in Uri alle Schulen repetitive Tests anbieten müssen, lehnt der Kanton Uri auch Verpflichtungen für die obligatorische Maskentragpflicht ab.

Ja zur Homeoffice-Pflicht, Nein zu beschränkten privaten Treffen

Sollten sich nationale Verschärfungen als notwendig erweisen, befürwortet der Regierungsrat eine Homeoffice-Pflicht. Einschränkungen für nicht immunisierte Personen bei privaten Treffen im Innenbereich lehnt er dagegen ab, da sie nicht kontrollierbar seien. «Es ist jedoch wichtig, an den Gemeinsinn zu appellieren, gesellschaftliche Spaltungen weitest möglich zu vermeiden und die Eigenverantwortung in den Vordergrund zu stellen», heisst es in der Mitteilung weiter.

Mit der Einführung einer 2G-Regel ist der Urner Regierungsrat in gewissen Bereichen mit Möglichkeit für eine Masken- und/oder Sitzpflicht einverstanden. Alle weitergehenden Varianten lehnt er ab. Uri fordert zudem, dass die Gastrobetriebe von der Verschärfung ausgenommen werden und hier die 3G-Regel gilt. «Gerade in der Weihnachtszeit erfüllen Restaurants eine wichtige gesellschaftliche Funktion.»

Gegen Beschränkung des Testregimes

Der Regierungsrat ist gegen eine Beschränkung des aktuell geltenden Testregimes bei Einreisen in die Schweiz für geimpfte und genesene Personen auf nur noch einen Test. «Die Testung der einreisenden Personen ist wichtig», schreibt er. «Unentdeckte Weitergaben von Omikron können die Verbreitung beschleunigen. Gerade deshalb ist am geltenden Testregime für Einreisende bis auf weiteres festzuhalten.»

Zudem bittet der Regierungsrat den Bundesrat zu prüfen, ob die Bibliotheken in ihrer Funktion als Bildungsinstitutionen gegebenenfalls wie bereits zu Beginn der Pandemie als «Dienstleistungsbetriebe mit wichtiger Funktion» den Schulen oder beispielsweise anderen Dienstleistungsanbietenden wie Buchhandlungen gleichgesetzt werden sollen. Somit könnten Bibliotheken von allfälligen Schliessungen ausgenommen werden.

Willen des Parlaments umsetzen – mehr Tests sollen wieder gratis sein

Im Rahmen der Beratungen des Covid-19-Gesetzes während der Herbstsession des Parlaments beschlossen die beiden Räte eine weitreichende Testkostenübernahme durch den Bund. Die Schlussabstimmung ist für den 17. Dezember vorgesehen. Damit der Auftrag des Parlaments möglichst rasch nach Inkraftsetzung des revidierten Covid-19-Gesetzes umgesetzt werden kann, unterbreitet der Bundesrat den Kantonen bereits jetzt einen Verordnungsentwurf zur Konsultation. Grundsätzlich sei der Regierungsrat mit den Anpassungen der Covid-19-Verordnung einverstanden. Er befürwortet, dass die Testkosten für präventive Sars-CoV-2 Schnelltests vom Bund wieder getragen werden. (pd/RIN)