Kanton Uri Covid-19: Nur ein Drittel der Urner Impfkapazität wird genutzt Derzeit werden im Kanton Uri fast nur noch Boosterimpfungen verabreicht. Die maximale Impfkapazität ist dabei noch lange nicht ausgelastet.

Das Impfen hat schweizweit an Fahrt verloren. So auch im Kanton Uri. 100 bis 150 Impfungen werden pro Tag verabreicht, wie Emil Kälin, Leiter des Sonderstabs Covid-19 in Uri, auf Anfrage mitteilt. Dabei handle es sich fast ausschliesslich um Auffrischungsimpfungen. «Die Kapazitäten sind bei weitem nicht ausgenutzt», so Kälin. Genauer spricht er von einem Drittel Kapazitätsnutzung.

Emil Kälin ist Leiter des Sonderstabs Covid-19 in Uri. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Altdorf, 12. April 2021)

Momentan ist das Impfzentrum beim Kantonsspital Uri die einzige Möglichkeit, um sich den Piks abzuholen. Bis Ende Januar täglich von 10 bis 18 Uhr und ab Februar jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag zu denselben Uhrzeiten. Aufgrund des flexiblen Personals im Kantonsspital könne dieses fast täglich der aktuellen Nachfrage angepasst werden. «Im Bedarfsfall könnten auch Arztpraxen und die Apotheke zusätzlich herangezogen werden», sagt Kälin. Dies scheint angesichts der aktuellen Nachfrage jedoch nicht nötig zu sein.

83 Kinder wurden bisher geimpft

Laut dem Bundesamt für Gesundheit sind im Kanton Uri rund 24’000 Menschen vollständig geimpft. Dies entspricht 65 Prozent der kantonalen Bevölkerung. Zudem haben sich bisher rund 13’000 Menschen den Booster verabreichen lassen, also 36 Prozent der Urnerinnen und Urner. Die Erstimpfung bei Kindern ist seit dem 3. Januar möglich und wurde seither 83 Mal durchgeführt, 18 weitere sind in Planung. Die Zweitimpfungen für Kinder starten im Februar.

Weshalb die Impf- bzw. die Boosterbereitschaft im Kanton abgenommen hat, wagt Kälin nicht einzuschätzen. «Ein Stück weit ist das wohl einfach normal», sagt er und verweist auf dasselbe Geschehen in anderen Kantonen und in den Nachbarländern. Anfangs sei die Nachfrage gross, dann nehme sie kontinuierlich ab. «Wir gehen aber davon aus, dass man um den Wert des Impfens weiss und dass jene, die diesen Schutz beanspruchen wollen, es auch tun.» Weitere Impf- oder Boosterkampagnen seien deshalb nicht geplant. Trotzdem stellt Kälin erneut klar: «Impfen ist nach wie vor wichtig, weil es vor schweren Verläufen einen guten Schutz gibt.»