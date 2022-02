Covid-19 Uri schliesst die Testzentren in Altdorf und Andermatt Ab dem 19. Februar müssen Coronatests am Kantonsspital, in Hausarztpraxen oder in Apotheken durchgeführt werden.

Kurz nach der Aufhebung zahlreicher Massnahmen rund um die Covid-19-Pandemie schliessen nun die Testzentren in Altdorf und Andermatt, welche von der Firma Synlab betrieben werden. Am Samstag, 19. Februar, seien sie das letzte Mal in Betrieb, schreibt der Sonderstab Covid-19.

Danach müssen Personen mit Symptomen sich an das Testzentrum im Urner Kantonsspital oder an ihre Hausarztpraxis wenden. Personen ohne Symptome, die beispielsweise ein Testzertifikat für eine Reise benötigen, können ihren Test auch in der Apotheke vornehmen. In Andermatt wird in Zusammenarbeit mit den Tourismusanbietern und Andermatt Ursern Tourismus zudem ein Angebot für Hotelgäste geschaffen, die ein Reisezertifikat benötigen. Auch das serielle Testen in Urner Betrieben wird ab sofort eingestellt, Tests in Gesundheitseinrichtungen und an Schulen werden voraussichtlich noch bis Ende März 2022 unverändert weitergeführt. (mah)