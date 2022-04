Covid-19 Kantonsspital Uri ändert Öffnungszeiten für das Impfen und Testen Wer sich im Kantonsspital auf das Coronavirus testen oder dagegen impfen lassen will, kann dies weiterhin tun – jedoch zu angepassten Zeiten. Diese gelten ab dem 1. Mai.

Die Öffnungszeiten für das Impfen und Testen im Kantonsspital Uri werden per 1. Mai leicht angepasst, teilt der Covid-19-Sonderstab mit. Impfungen finden am Mittwoch von 14 bis 18 Uhr statt. Die telefonische Impf-Hotline (041 875 50 70) ist ebenfalls am Mittwoch von 12 bis 14 Uhr geöffnet.

Die Testzeiten sind am Montag, Donnerstag, Freitag und Sonntag jeweils von 15 bis 18 Uhr. Am Mittwoch wird von 9 bis 11.30 Uhr getestet. Am Dienstag und Samstag sowie an Feiertagen finden keine Tests statt. Die telefonische Test-Hotline (041 875 50 50) ist am Montag, Donnerstag und Freitag von 13 bis 15 Uhr offen.

Die Tests und Impfungen werden wie bisher im Altbau des Kantonsspitals Uri (1. Stock) durchgeführt. Bitte beachten Sie die entsprechende Signalisation. (cn)