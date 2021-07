Covid-19-Situation Uri weist top Zahlen vor – doch mit Lockerungen ist so schnell nicht zu rechnen Uri hatte im Juli nur 18 Coronafälle. Auf das Festival Alpentöne fühlt man sich in Sachen Coronaschutz gut vorbereitet.

Die Covid-Situation in Uri hat sich stark beruhigt. Aktuell sind 12 aktive Fälle bekannt, über den ganzen Juli hinweg waren es nur 18 positive Fälle. Uri steht gegenüber der übrigen Schweiz damit besser da. «Die aktuelle Lage kann trotz eines leichten Anstiegs der Fallzahlen als gut bezeichnet werden, auch wenn die Dynamik nicht positiv ist und eine beträchtliche Unsicherheit wegen der Ferienrückkehrenden besteht», sagt Gesundheitsdirektor Christian Arnold auf Anfrage. Aber: «Die letzten Ansteckungen erfolgten unseres Wissens nicht aufgrund von Auslandreisen», so Arnold. Auch wenn Uri gute Zahlen aufweist, glaubt Arnold nicht, dass über die ganze Schweiz hinweg gesehen mit Lockerungen zu rechnen ist. «Wir müssen uns darauf einstellen, dass das derzeitige Regime noch Tage oder Wochen über den 20. August hinaus gilt.»

Ein Beitrag zur Normalität

Die Impfquote in Uri «dürfte tatsächlich höher sein», meint Arnold. «Wir bauen aber darauf, dass die Erkenntnis fruchtet, dass die derzeitigen Einschränkungen umso schneller aufgehoben werden können, sobald die Impfquote auf den angestrebten Wert steigt», sagt Arnold. «Jede und jeder, die sich impfen lässt, leistet so einen Beitrag sowohl zum eigenen Schutz als auch im Dienst der Gemeinschaft und für eine Rückkehr zur Normalität.» Auch in Uri sei eine gewisse Impfskepsis auszumachen. Es kursierten Falschinformationen, die teils gezielt gestreut würden.

«Wir Politiker sind da immer wieder froh, wenn wir auf das Wissen und die Einschätzung der Ärztinnen und Ärzte als Fachpersonen abstellen können.»

Der Urner Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektor Christian Arnold. Bild: Markus Zwyssig

Kürzlich hat die Urner Regierung auch an das «Partyvolk» angewiesen, sich besser impfen statt ständig testen zu lassen. «Wir stellen fest, dass es ungeimpfte Leute gibt, die sich wöchentlich testen lassen, um beispielsweise ein Dancing zu besuchen», weiss der Gesundheitsdirektor. Für diese Personen werden am Montag, Mittwoch und Freitag bis 17 Uhr nach einem Test auch gleich Impfungen angeboten. «Das ist aber nur ein Angebot. Wer will, kann sich natürlich weiterhin wöchentlich vor dem Ausgang für den Test anmelden und sich testen lassen.» Im Ausland aber auch der Schweiz wird da und dort eine Impfpflicht für Spitalpersonal gefordert. Arnold stellt klar: «Eine Impfpflicht für einzelne Gruppen lehne ich ab.» Trotzdem werde dem Gesundheitspersonal eine Impfung empfohlen.

Impfaktion ist nicht Teil des Festivals

Als Grossanlass steht in Uri das Alpentöne-Festival an. «Das Festival Alpentöne wird als Zertifikatsveranstaltung durchgeführt», erklärt Arnold. Dies sei zwingend, da die Limite von 1000 Besuchern pro Tag überschritten wird. Im umfassenden Schutzkonzept sind somit auch Testmöglichkeiten enthalten. Das Gesuch sei eingehend geprüft und bewilligt worden. «Schon im Vorfeld der Gesuchsstellung wurden unklare Punkte diskutiert und bisher gemachte Erfahrungen an die Organisatorinnen und Organisatoren weitergegeben.» Auch kann man sich im Dorfkern impfen lassen. «Die Spontan-Impfaktion steht nur bezüglich des Datums in einem Zusammenhang mit dem Festival», stellt Arnold klar. Dass gleichzeitig das Festival stattfinde, komme nicht ungelegen.