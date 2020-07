Crash bei berüchtigter Kreuzung in Schattdorf Bei der Ausfahrt der Adlergartenstrasse in die Gotthardstrasse kollidierten zwei Lenkerinnen. Eine klagte über Schmerzen.

Am Montag, 6. Juli, kurz nach 10 Uhr, kam es bei der Verzweigung Gotthardstrasse/Adlergartenstrasse zu einem Unfall. Die Lenkerin eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern wollte in die Gotthardstrasse Richtung Erstfeld abbiegen. Gleichzeitig war eine Urner Autolenkerin von Erstfeld Richtung Altdorf unterwegs. Trotz Vollbremsung kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wie die Kantonspolizei Uri in einer Meldung schreibt.

Eines der Unfallautos. Bild: Kantonspolizei Uri

Die von Erstfeld her kommende Lenkerin klagte nach dem Unfall über Schmerzen und wurde durch den Rettungsdienst Uri zur Abklärung ins Kantonsspital überführt. Der Sachschaden beträgt rund 6000 Franken.