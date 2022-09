Cross-Country-Rennen Mountainbiker Reto Indergand fährt nochmals am Cross-Country-Rennen in Silenen Das Rennen im Selderboden findet am 10. September statt und wird eines der letzten von Profimountainbiker Reto Indergand sein. Neben Profis sind auch Hobbybiker zu erleben.

Linda und Reto Indergand auf ihren Bikes. Bild: PD

Am Samstag, 10. September, findet im Selderboden in Silenen das traditionelle Cross-Country-Race, organisiert von der IG Radsport Uri, statt. Nebst der Kantonal- und Schülermeisterschaft, wird sich Reto Indergand ein letztes Mal als Profimountainbiker der Urner Bike-Szene präsentieren. Diese Konstellation verspricht in allen Alterskategorien spannende Wettkämpfe.

Das Bikerennen hat bereits Kultstatus erlangt und ist aus dem sportlichen Veranstaltungskalender des Kantons Uri nicht mehr wegzudenken. Durchgeführt wird der Anlass von der IG Radsport Uri mit Christian Zberg als OK-Präsident. Start und Ziel befinden sich im Selderboden.

Auch Hobbyfahrerinnen und -fahrer können teilnehmen

Nebst dem Nachwuchs und der Hauptkategorie findet dieses Jahr auch der Teamwettkampf wieder statt. Für diesen Part sind Hobbyfahrer, Eltern, Firmen und alle Bikebegeisterten zur Teilnahme eingeladen. Ein Team besteht aus drei Teilnehmenden. Es darf pro Gruppe nur eine lizenzierte Person eingesetzt werden.

Die Zuschauer haben dabei die Möglichkeit, das Geschehen im Gebiet Selderboden, insbesondere auch die heiklen Passagen im Selderbach, hautnah zu verfolgen. Abwechslung in das sportliche Geschehen bringt ein Besuch in der Festwirtschaft, wo auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt wird.

Reto Indergand verabschiedet sich vor heimischem Publikum

Das Hauptaugenmerk der Zuschauer wird sich natürlich auf die Wettkämpfe der Haupt- und Nachwuchskategorien richten. Beim Nachwuchs hat die IG Radsport Uri einige heisse Eisen im Feuer, die auch schon national und international für Furore sorgten. Der Höhepunkt des Tages folgt dann in der Hauptkategorie. Reto Indergand, der vor kurzem seinen Rücktritt vom Profimountainbikesport bekanntgegeben hat, nimmt noch ein letztes Mal als Elitefahrer teil.

«Es ist uns eine grosse Freude, dass Reto sich dazu entschlossen hat, das Rennen auf dem Selderboden als eines seiner letzten zu absolvieren», so OK-Präsident Christian Zberg. Nebst Reto Indergand nimmt auch seine Schwester Linda am Rennen teil. Eine offizielle Verabschiedung von Indergand gibt es nach der Rangverkündigung um zirka 17 Uhr. (nae/pd)