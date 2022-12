Crowdfunding Urner Nachwuchsgolfer Joshua Hess hat das Geld für seinen USA-Aufenthalt beisammen Der junge Golfer aus Schattdorf sammelt mit einem Crowdfunding Spenden für seine Ausbildung zum Golfprofi. Im August will er nun nach Florida reisen, wo er zwei Jahre bleiben würde.

Exklusiv für Abonnenten

«Wenn es konkret wird mit dem Projekt, gibst du dann Bescheid.» Das sagte Skilegende Bernhard Russi im vergangenen September zum Urner Junggolfer Joshua Hess, als unsere Zeitung den 15-Jährigen im Golfclub Andermatt besuchte. Und nun wird es konkret: Seit vergangener Woche läuft seine Crowdfunding-Aktion, mit welcher der Schattdorfer das benötigte Geld für seine Ausbildung in den USA sammelt. Dort will Hess seine schulische Ausbildung an einer Highschool weiterführen und sich daneben an einer Sportschule zum Profigolfer machen lassen.

Joshua Hess auf dem Golfplatz in Andermatt. Bild: Urs Hanhart (7. September 2022)

Für seinen zweijährigen Aufenthalt, der im kommenden August beginnen soll, rechnet Joshua Hess je nachdem mit Kosten von rund 12'500 Franken. Diesen Betrag hat er nun bereits überschritten – auch dank dem Spender, der auf der Crowdfunding-Website als Bernhard Russi eingetragen ist und 2500 Franken beigesteuert hat. «Das ist wirklich sehr cool, dass er mich unterstützt», sagt Hess auf Anfrage. Dass er sein Spendenziel bereits eine Woche nach dem Start der Aktion erreicht hat, verdanke er seinen Connections zu diversen Leuten aus dem Golfumfeld, die er mittlerweile habe knüpfen können. Auch seine Trainer hätten Werbung für die Sammlung gemacht.

Er lädt zum gemeinsamen Golfen

Eine Handvoll der mittlerweile über 30 Geldgeber unterstützt den jungen Golfer mit 1000 Franken. Ab diesem Betrag erhalten die Spender eine gemeinsame 18-Loch-Runde mit Hess auf dem Golfplatz Andermatt. Für 500 Franken gibt's dasselbe auf dem Platz in Seedorf. Dort kann man mit ihm auch eine gemeinsame Übungssession abhalten, für eine (100 Franken) oder auch zwei Stunden (250 Franken, wobei auch noch ein Golfprofi dabei ist). So können ihn die Spender auch noch etwas näher kennen lernen, falls sie das nicht bereits tun.

So stellt sich der Urner Nachwuchsgolfer Joshua Hess im Video zur Spendenaktion vor. Video: Youtube

Wie viele Sessions und Spiele er nun bereits mit seinen Gönnern verbringen darf, darüber müsse er sich nun erst einmal einen Überblick verschaffen, sagt ein zufriedener Joshua Hess. Vor seiner Abreise werde er das aber sicher hinbekommen. Es könnten zudem noch einige mehr werden: Das Spendenziel seines Crowdfundings hat er nun auf 16'000 Franken erhöht. «Dann müsste meine Familie noch etwas weniger beisteuern.»

Schweiz bietet für ihn keine Möglichkeiten

Entbehren müssen seine Angehörigen aber so oder so ihren Sohn und Bruder, der bald zwei Jahre abwesend sein wird.

«Es ist eine grosse Umstellung für meine Familie. Aber das nehmen wir nun in Kauf. Denn es ist die einzige Möglichkeit für mich, besser zu werden.»

In der Schweiz seien die Angebote für ihn sehr limitiert und die Golfplätze im Winter geschlossen. Im warmen Florida, wo er seine Ausbildung fortsetzen möchte, seien die Plätze hingegen ganzjährig geöffnet.

Welche Schule es konkret sein wird, auf der sich Joshua Hess zum Profi machen lassen will, sei noch nicht gänzlich klar. «Wir werden im Februar noch einmal bei den beiden Golfakademien vorbeischauen, die zur Auswahl stehen.» Diese könnten die Kosten zudem ihrerseits mit einem Stipendium unterstützen, dessen Höhe aber ebenfalls noch unklar sei. Was aber klar ist: «Die eine der beiden Schulen ist momentan noch ausserhalb meines Budgets.» Je nach Verlauf seiner Sammelaktion kann sich dies aber ja noch ändern.