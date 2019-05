CVP Erstfeld stellt Spielplatz instand Mitglieder der CVP-Ortspartei haben auf dem Kinderspielplatz Jagdmatt geschliffen, gestrichen und gesägt.

Bereits vor zwei Jahren haben Mitglieder der CVP Erstfeld auf dem Spielplatz Jagdmatt Arbeiten verrichtet. (Bild: Paul Gwerder, Erstfeld, 17. Juni 2017)

(pd/ml) Bereits zum dritten Mal trafen sich Mitglieder der CVP Erstfeld zur Instandstellung des Kinderspielplatzes Jagdmatt. Die Verbesserung der Sicherheit sowie das Auffrischen der exponierten Holzteile waren die Ziele des freiwilligen Einsatzes zu Gunsten der jüngsten Einwohner der Gemeinde.

Nebst Schleifen, Streichen und Sägen kam die Geselligkeit nicht zu kurz, schreibt die CVP-Ortspartei in einer Medienmitteilung. Auch wenn das aus närrischer Zeit bestbekannte «Piratenschiff» nicht in die Reuss gewassert wurde, so konnte doch die Lebensdauer der Geräte und Schaukeln verlängert werden. Die CVP Erstfeld ist stolz auf das Erreichte und dankt den Beteiligten für den Einsatz.