Dampfbahn Furka-Bergstrecke schreibt erneut schwarze Zahlen

Im vergangenen Jahr hat die Dampfbahn Furka-Bergstrecke (DFB) ihre Passagierzahlen fast in sämtlichen Bereichen erhöhen und zum zweiten Mal nach 2017 schwarze Zahlen schreiben können. Gleich mehrere Wechsel gab es an der GV in Oberwald im Verwaltungsrat.