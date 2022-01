Uri Das Altdorfer Geld erhält einen neuen Look «Neues Altdorf Geld» macht Platz für eine neue, digitale Variante: Der Gutschein ist mit dem Smartphone einsetzbar, kann aber auch weiterhin in Papierform genutzt werden.

Daniela Zgraggen und Seppi Imholz von Neues Altdorf bringen die druckfrischen Gutscheine zum Tourist Info Uri in Altdorf. Bild: PD

Seit mittlerweile 25 Jahren sind die Geldnoten von Neues Altdorf erhältlich. Mit den originellen Gutscheinen kann nicht nur das lokale Gewerbe unterstützt, sondern ein besonderes Geschenk gemacht werden. Treue Partnerin von Neues Altdorf war während dieses Vierteljahrhunderts die Urner Kantonalbank. Sie leistete den Gesamtservice, so gab die UKB das Altdorfer Geld heraus und war für Umtausche zuständig. «Für diese langjährige Zusammenarbeit sind wir enorm dankbar», sagt der Präsident von Neues Altdorf, Josef Imholz. Und die UKB sei es nun auch, die den Verein tatkräftig beim Übergang in ein neues Zeitalter begleitet.

Denn jetzt macht das Altdorfer Geld Platz für Neues: Ein Gutscheinkonzept löst das bisherige System ab sofort ab. Der Vorteil: «Gutscheine können bequem zu Hause ausgedruckt oder aufs Smartphone geladen werden. Schenken wird dadurch noch einfacher», erklärt Josef Imholz. Selbstverständlich sind die «Neues Altdorf Gutscheine» auch weiterhin in Papierform erhältlich und zwar bei Tourist Info Uri im Theater Uri. Ein weiterer Vorteil der neuen Gutscheine: Da sie mit einem QR-Code versehen sind, können Beträge selbst gewählt werden und beim Einkauf sind Teilentwertungen möglich. Moderner kommen die Altdorf-Gutscheine auch optisch daher, und sie können mit Hilfe von Altdorf-Bildern individualisiert werden. «Wir freuen uns sehr auf die Umstellung und sind uns sicher, dass dies den Kundenbedürfnissen entspricht», hält Josef Imholz fest.

In über 100 Geschäften einsetzbar

Egal ob für die nächste Shoppingtour in Altdorf, einen Besuch beim Coiffeur oder eine Theateraufführung: Die «Neues Altdorf Gutscheine» können bei über 100 Partnerbetrieben im Urner Hauptort eingelöst werden. Wer einen Altdorf-Gutschein verschenkt, unterstützt nicht nur das lokale Gewerbe ,sondern kann mit einem echten Uri-Geschenk punkten. Die Umstellung auf die neuen Gutscheine erfolgt ab sofort. Wer noch das originale Altdorfer Geld besitzt, muss damit aber nicht gleich ins nächste Altdorfer Geschäft eilen, wie Josef Imholz erklärt: «Das Altdorfer Geld ist sicher noch bis Ende 2022 gültig.» Bis dahin können also sowohl das alte Altdorfer Geld sowie auch die neuen Gutscheine in den Geschäften im Urner Hauptort eingesetzt werden. (pd/RIN)