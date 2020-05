Das Ideenhaus in Seelisberg kämpft ums Überleben Im Ideenhaus in Seelisberg haben viele bekannte Schweizer Künstler gearbeitet. Doch wegen des Coronavirus geht das Geld aus. Exklusiv für Abonnenten

Es gilt als Geheimtipp unter Schweizer Künstlern und als wichtige Quelle ihrer Inspiration. Diskretion wird grossgeschrieben. Doch nun könnte die Coronakrise das Kleinod in die Knie zwingen. Daher richtet man sich mit einem bewegenden Appell an die Öffentlichkeit. Die Rede ist vom Ideenhaus in Seelisberg.

Das Ideenhaus in Seelisberg: Zu den wiederkehrenden Gästen zählen über 100 Schweizer Musikformationen aber auch Unternehmer, Privatpersonen und Retreatgruppen. Bild: PD

«Seit Mitte März haben wir geschlossen. Unser letzter prominenter Musiker-Gast war der Rapper Nemo, die letzte noch zu entdeckende Band Kind of a Mate aus Uri!», sagt die in Ennetmoos, Nidwalden, aufgewachsene Geschäftsführerin Yvonne Skalsky. Mit dem Lockdown begann für das Refugium eine dramatische Wende. Seither kämpft der Rückzugsort ums Überleben. «Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, an welchem wir finanzielle Hilfe brauchen, um weiter bestehen zu können.»

Yvonne Skalsky Urfer und ihr Mann Andreas Urfer-Skalsky sind Gründer und Betreiber des Ideenhauses in Seelisberg. Bild: PD

Zu den wiederkehrenden Gästen zählen über 100 Schweizer Musikformationen aber auch Unternehmer, Privatpersonen und Retreatgruppen. «Zu den bekannteren Musiker-Gästen gehören zum Beispiel Anna Rossinelli, Baschi, Stress oder Marc Sway.» Dass Künstler für ihren kreativen Prozess auf das Ideenhaus zählen, dürfte an der besonderen Aura von Seelisberg liegen. «Es ist eine uralte Tradition, dass man sich in Seelisberg zurückzieht», weiss Skalsky zu berichten. Schon die Kelten hätten Seelisberg gekannt und verehrt. Mit Sicherheit kommt dem Rütli als Wiege der Schweiz eine grosse Symbolkraft zu. Und ab Mitte des 19. Jahrhunderts erlangte Seelisberg als Kurort einen Nimbus bis weit über die Landesgrenzen hinaus. Seinem Ruf folgten Künstler wie Richard Wagner, Rainer Maria Rilke oder Charles Giron, Letzterer verewigte die Aussicht von Seelisberg aus im Nationalratssaal des Bundeshauses. Sogar ein indischer Guru entdeckte Seelisberg für sich als Kraftort: Mahesh Yogi errichtete einen Tempel auf dem Boden der Gemeinde, der bis heute über dem Urnersee thront.

Der Zauber von Seelisberg wirkt unmittelbar

Bei einem Spaziergang wurde auch Yvonne Skalsky Urfer und ihr Mann Andreas Urfer-Skalsky von Seelisberg «verzaubert». Sie waren schon einige Zeit landauf und landab auf der Suche nach dem idealen Standort für ihr Projekt «Ideenhaus». In Seelisberg spürten sie, dass da etwas in der Luft ist und die Zeit stehen blieb. Vor 14 Jahren wagten sie den Schritt zur Eröffnung. Die Wirkung des Ideenhauses liess nicht lange auf sich warten. «Viele Gäste bestätigen uns, dass man im Ideenhaus nebst Natur und Ruhe auch Power tanken kann.» Dazu beitragen dürfte wohl auch die fantasievolle Innenausstattung: Jedes der acht Erlebniszimmer widmet sich einem Thema. So schmücken das Seefahrerzimmer Vasco da Gama Positionslichter am Bett oder Kompasse. «Unser Angebot ist insofern besonders, dass man auch ein bisschen wie im Museum lebt und arbeitet und Erinnerungen geweckt werden.»

Die fantasievolle Innenausstattung regt zum kreativen Schaffen an. Bild: PD

Der Schritt an die Öffentlichkeit fiel den Betreibern des Ideenhauses nicht leicht. «Es ist jedoch eine grosse Hoffnung für unser weiteres Bestehen», so Skalsky. Seit vergangenem Montag dürfen die Räume des Hauses zwar offiziell für kleinere Gruppen wieder genutzt werden. Doch die Rechnung geht nicht auf: «Wegen der grossen Verunsicherung wurden die Buchungen annulliert. Wir hoffen jedoch, unser Ideenhaus bald wieder beleben zu können und auch in Zukunft vielen Menschen einen einmaligen Rückzugsort bieten zu können.»

Die Geschäftsführerin ist vom Wert des Ideenhauses für die Allgemeinheit überzeugt:

«Das Haus gibt vielen Menschen, insbesondere Künstlern, sehr viel. Es geht nicht um uns, sondern darum, was es für die Menschen bedeutet. Musiker sind für die Gesellschaft enorm wichtig, sie sind die Denker unserer Zeit, die ihre Werke von morgen bei uns entstehen lassen.»

Crowdfunding-Aktion startet Anfang Mai Das Ideenhaus ruft zu einer Crowdfunding-Aktion auf funders.ch auf. Willkommen sind alle Beiträge, egal ob gross oder klein. Das Spendenziel beträgt 18 000 Franken. Spender erhalten je nach Betrag verschiedene Gegenleistungen: Von einer Ideenhaus-Quellwasserflasche mit Gravur über eine handgefertigte Ideenhauslampe aus Treibholz bis hin zu einem Fondueplausch im Ideenhaus ist einiges dabei. Auf Funders.ch erhält das Ideenhaus prominente Unterstützung: In einem Video richten sich die drei Schweizer Musiker Steff la Cheffe, Kunz und Ritschi an die Öffentlichkeit. Ritschi, Sänger der Band Plüsch, sagt beispielsweise: «Ich war schon oft im Ideenhaus und habe dort ein ganzes Album geschrieben. Wir probten im Ideenhaus, als es darum ging, in kurzer Zeit möglichst viel zu vereinen. Das geht nirgends so gut wie im Ideenhaus.»