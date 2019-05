David Cos-Gayon wird neuer Trainer beim FC Schattdorf Ab kommender Saison 2019/2020 übernimmt David Cos-Gayon den Trainerposten der

1. Mannschaft. Er trainiert zurzeit die B-Junioren des «Team Rontal» (Coca-Cola Junior League B) und fungiert gleichzeitig als Technischer Leiter des Team Rontal.

(rb) «Wir haben mit David einen Trainer, der unsere Strategie, eigene und junge Spieler zu fördern, erfolgreich weiterführen kann», sagt René Gnos, Sportchef des FC Schattdorf. Cos-Gayon war in jungen Jahren bereits Trainer und Coach in Aktivteams und sammelte zuletzt zahlreiche Erfahrungen im Umgang und der Förderung junger Spieler, unter anderem bei seinen Stationen als Trainer beim FC Aarau sowie beim SC Kriens. «Wir sind überzeugt, dass David damit perfekt zu unserer Vereins-Philosophie passt. Mit seiner Kompetenz und seiner Erfahrung sind wir uns sicher, dass er unsere Mannschaft weiterbringt», so der Sportchef weiter. Cos-Gayon ist 35-jährig und wohnt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Malters.

Assistiert wird Cos-Gayon vom derzeitigen Coach Bernhard Scheiber. Scheiber, der seit einem Jahr Betreuer der 1. Mannschaft ist, war früher bereits Übungsleiter diverser Teams unterschiedlichster Altersklassen. «Wir sind sehr froh, weiterhin auch auf Bernhard zählen zu dürfen», zeigt sich Gnos von der Trainer-Zusammensetzung zufrieden.