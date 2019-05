Defekter Car im Gotthard-Tunnel verursacht langen Stau Der Gotthard-Tunnel war am Dienstagmittag in beide Richtungen gesperrt. Es kommt zu langen Staus.

(rem) Wegen eines defekten Cars war der Gotthard-Tunnel am frühen Dienstagnachmittag in beide Richtungen gesperrt. Im Verlaufe des Nachmittags konnte der Tunnel wieder geöffnet werden.

#A2 - Gotthard -> Chiasso - Gotthard-Tunnel Tunnel gesperrt, Pannenfahrzeug, defekter Bus — TCS Verkehr A2 (@TCSVerkehrA2) 28. Mai 2019

In der Folge bildete sich vor dem Gotthard-Tunnel ein langer Stau: In Richtung Süden sind es 10 Kilometer, was einer Wartezeit von 1 Stunde und 40 Minuten entspricht. In Richtung Norden sind es 2 Kilometer (Stand 15.15 Uhr). Viasuisse empfiehlt via A13 San Bernardino auszuweichen.