Vernissage in Bürglen verwöhnt Augen und Gaumen An der Vernissage der Bilderausstellung von Evelyn Imhof-Winkler kommt nicht nur der Sehsinn auf seine Kosten. Die Winzer Paul und Lukas Arnold lassen ihre Urner Weine degustieren. Franz Imholz

Der Winzer Paul Arnold (links) und die Künstler Evelyn Imhof-Winkler präsentieren vor dem Planzerhaus in Bürglen eines ihrer Werke. (Bild: Franz Imholz)

«Kultur-Leib-Seele» lautet das Motto der Vernissage vom kommenden Freitag, 3. Mai, im Planzerhaus in Bürglen. Evelyn Imhof-Winkler stellt ihre eigenen Bilder aus und die Winzer Paul und Lukas Arnold lassen dazu ihre Urner Weine degustieren.

Das Motto lässt sich dabei in die einzelnen Begriffe unterteilen. So steht «Kultur» für das Betrachten der Bilder, «Leib» für das Degustieren der Urner Weine und die «Seele» soll bereichert werden, in dem die Besucher miteinander ins Gespräch kommen. Paul Arnold verwirklicht im historischen Planzerhaus an der Klausenstrasse 144 eine Bilderausstellung, verbunden mit der Degustation edler Tropfen aus dem Altdorfer Weingut Belmite.

Stilrichtung ist abstrakt und abwechslungsreich

Imhof-Winkler wurde 1978 geboren, und erlernte den Baumaler-Beruf. Seit 2012 ist sie in Uri ansässig und arbeitet in einem Urner Malerbetrieb. Imhof-Winkler benutzt für ihre Werke Acrylfarben, verschiedene Strukturpasten, Abrieb und Gips. Ihre Stilrichtung ist abstrakt und abwechslungsreich. Die Vernissage findet von 18 bis 20 Uhr statt.