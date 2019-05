Demenzfachstelle: Weshalb drei Gemeinden nicht mitmachen Attinghausen, Erstfeld und Hospental haben eine Leistungsvereinbarung mit der neuen Demenzfachstelle Uri nicht unterzeichnet. Sie finden, dass die bestehenden Angebote genügen, und hätten gerne weitere Auskunft gehabt. Markus Zwyssig

In Altdorf gibt es eine neue Demenzfachstelle. 17 Urner Gemeinden haben eine entsprechende Leistungsvereinbarung unterzeichnet. Nicht unterstützt wird das Projekt von Attinghausen, Erstfeld und Hospental. Unsere Zeitung hat nachgefragt, weshalb diese Gemeinden nicht mitmachen. «Es gibt bereits genügend Angebote in diesem Bereich», sagt Renata Graf, Gemeindepräsidentin von Hospental auf Anfrage. Es koste zwar nicht viel, aber das sei keine Begründung mitzumachen.

«Die Themen Alter und Demenz sind der Gemeinde Attinghausen wichtig und liegen uns sehr am Herzen», sagt Gemeindepräsidentin Anita Zurfluh. Im Kanton Uri würden sich aber heute bereits viele Institutionen wie beispielsweise das Rote Kreuz, die Spitex, das Kantonsspital und die Alters- und Pflegeheime eingehend mit Alters- und Demenzfragen auseinandersetzen. «Das Angebot wird laufend grösser», gibt sich die Gemeindepräsidentin überzeugt. «Wir müssen aufpassen, dass das Angebot nicht übersättigt wird und es zu Doppelspurigkeiten kommt». Daher habe Attinghausen die Leistungsvereinbarung mit der Demenzfachstelle nicht unterzeichnet. Der Gemeinderat wäre gerne zu einem Gespräch bereit gewesen: «Wir hätten es begrüsst, wenn es einen runden Tisch zu diesem Thema gegeben hätte.»

Bei der Anfrage zur Unterzeichnung der Leistungsvereinbarung habe es zuerst Unklarheiten gegeben, sagt der Erstfelder Gemeindeschreiber Markus Herger. «An der Tagung des Gemeindeverbands im November 2018 in Wassen wurde uns eine Kontaktaufnahme zugesichert. Doch danach haben wir nichts mehr gehört.» Markus Herger verweist diesbezüglich ebenfalls auf die Vielzahl der Angebote, die es in diesem Bereich bereits gibt.

Fachstelle kostet rund 1,10 Franken pro Einwohner

Die Demenzfachstelle Uri am Rathausplatz 4 in Altdorf steht Menschen mit Demenz, Angehörigen, Interessierten, Institutionen, Pflegepersonal und Entscheidungsträgern mit Informationen und Beratungen zur Verfügung. Zudem ist die Demenzfachstelle verantwortlich für Sensibilisierungs- und Informationsveranstaltungen und für Fach- und Publikumsvorträge.

Das kantonale Amt für Gesundheit und die 17 Urner Gemeinden haben einen Leistungsvertrag mit Alzheimer Uri/Schwyz abgeschlossen. Dieser ist bis 2023 befristet und die darin umschriebenen Leistungen basieren auf dem «Aktionsplan Demenz Uri 2017-2023». Für die Einwohner der 17 Urner Gemeinden, welche die Leistungsvereinbarung unterzeichnet haben, ist die Erstberatung gratis. Will jemand aus Attinghausen, Erstfeld oder Hospental das Angebot nutzen, muss er zahlen. Pro Stunde kostet die Beratung 120 Franken. Alzheimer Uri/Schwyz wird von den Gemeinden und dem Kanton mit je 16900 Franken pro Jahr entschädigt (total also 33800 Franken). Rechnet man das auf die Einwohnerzahl des Kantons Uri, so sind es rund 1,10 Franken pro Person.