Spiringen Der Spirgner Dorfladen ist auf Erfolgskurs An ihrer ersten GV blickte die Spirgner Dorfladengenossenschaft auf das vergangene Umbaujahr zurück.

Das Dorfladenteam; von links: Erika Inderbitzin, Martina Herger, Margrit Imhof Geschäftsführerin, Ottilia Imhof, Tanja Herger. Bild: Franz Imholz

Am Freitag fand in der Turnhalle Spiringen die erste Generalversammlung der Dorfladengenossenschaft statt. Verwaltungsratspräsident Sämi Gisler konnte 61 Genossenschafterinnen und Genossenschafter begrüssen.

Sämi Gisler fasste in seinem Jahresbericht die Ereignisse der vergangenen zwei Jahre zusammen. Im Mai 2020 informierte der Gemeinderat Spiringen, dass die Feinbäckerei Hauger ihren Filialbetrieb im St.Anton auf Ende Jahr schliesse. Eine spontane Arbeitsgruppe aus sieben Einwohnerinnen und Einwohnern nahm aufgrund positiver Umfragewerte im Juli 2020 die Arbeit auf. An einer Infoveranstaltung im Oktober 2020 informierte die Arbeitsgruppe über den Stand der Arbeiten, über geschätzte Kosten und Ladenpläne. Mit der Zeichnung von 577 Anteilscheinen bestätigte die Bevölkerung, dass der Dorfladen ihnen viel bedeutet. Das wiederum war für die Arbeitsgruppe Motivation, sich um die Planung des Umbaus und Suche nach Betreiberinnen umzusehen. Der Zeitdruck wurde immer grösser, es galt infolge des Umbaus eine möglichst kurze Ladenschliessungszeit anzustreben.

Erstes Etappenziel erreicht trotz Bauschwierigkeiten

Ein erstes Etappenziel wurde mit der Verpflichtung der Betreiberinnen Margrit Imhof und Irene Herger und der finanziellen Zusicherung von Beiträgen der Schweizer Berghilfe, des NRP und des Strukturfonds der Urner Kantonalbank erreicht. Am 9. Januar 2021 konnte die Dorfladengenossenschaft Spiringen auf schriftlichem Weg gegründet werden. Ende Februar startete die Umbauphase. Dank guter Vorbereitung und präziser Bauplanung und trotz unvorhergesehener Bauschwierigkeiten – es wurde in letzter Minute auf eine zentrale Kühleinheit umgeschwenkt, was wiederum effizienter und umweltfreundlicher ist – konnte der straffe Zeitplan eingehalten werden.

Die Hausbesitzerin Iver AG zeigte sich interessiert und kooperativ. Das flexible einheimische Gewerbe und die freiwilligen Helfer begünstigten das Projekt. Die Firma Volg richtete das Ladenlokal professionell ein. Grosser Einsatz wurde von den Betreiberinnen mit ihrem Team verlangt, so mussten sie in kurzer Zeit neues Wissen aneignen wie Schulung neues Kassensystems, Bestellabläufe, und der Betreib der integrierten Postagentur.

Der Dorfladen Spiringen feiert am 2. April sein einjähriges Bestehen. Bild: Franz Imholz

Nach einmonatiger Umbauphase durfte der Dorfladen Spiringen am Ostersamstag, 3. April 2021, seine Türe öffnen. Die Bevölkerung erfreute sich über die neu eröffnete Einkaufsmöglichkeit mit einem breiten Sortiment mit über 2000 Artikeln. Dabei standen gesellige Gespräche, Freude und Dankbarkeit im Mittelpunkt. Nach der Eröffnung konnten Susie und René Liefert und Gemeinderätin Bernadette Bissig die Arbeitsgruppe verlassen. Die verbleibenden vier Mitglieder nahmen im Verwaltungsrat Einsitz.

Von einem Kamerateam begleitet

Aufgrund der ausgelösten NRP-Gelder begleitete in der Entstehungsphase und darüber hinaus ein Kamerateam im Auftrag des SECO den Dorfladen. Dabei wird das Ziel, die Entwicklung und Förderung von Projekten im Berggebiet verfolgt. Der Film «Perspektiven für die Berggebiete», der auf Youtube zu sehen ist, zeigt auf, dass der Dorfladen nicht nur eine Einkaufsmöglichkeit darstellt, sondern auch Treffpunkt für Jung und Alt ist. Mit diversen Anlässen im und um den Dorfladen wird das bereits gelebt. VR-Präsident Sämi Gisler dankte allen Helfern, Handwerkern, Gönnern und Sponsoren und der Gemeinde Spiringen mit ihrer Verwaltung für die tatkräftige Unterstützung. Speziell dankte er den 337 Genossenschafterinnen und Genossenschafter, denn nur durch ihren Beitrag konnte der neue Dorfladen entstehen und ebenfalls durch ihre Kundentreue weiterbestehen. «Sie sind die Grundpfeiler zusammen mit Vereinen, Gewerbe und Tourismus», so Gisler. «Nutzt weiterhin das Privileg, im Dorfladen einkaufen zu können.»

Geschäftsführerin Margrit Imhof zeigte in ihrem Jahresbericht eine interessante, herausfordernde und ermutigende Zeit auf. Die Abläufe des täglichen Geschäfts mussten strukturiert werden. Neu ins Sortiment aufgenommen wurden etwa die Urner Spezialitäten der Bäckerei Baggenstos, die Kernser Teigwaren mit dem Urdinkel Sortiment, Schächentaler Kräutersalz und Tee sowie diverse einheimische Käsesorten. Auch der Verkauf verschiedener Seilbahn-Jetons, Strassen-, Tages- und Jahresfahrbewilligungen stellen für den Dorfladen ein Mehrwert dar. Ein wichtiges Standbein ist auch die Postagentur. Jede Abwicklung von Brief- und Paketpost, Briefmarkenverkauf, Autobahnvignetten, Einzahlungen von Rechnungen oder Bargeldbezug bedeuten Umsatz.