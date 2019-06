Der FC Altdorf bestreitet sein letztes Saisonheimspiel Die Altdorfer spielen am Samstag, 8. Juni, gegen Novazzano. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage ist der Abstieg Tatsache. Ronny Arnold

Nach dem Spiel gegen Ibach tritt Altdorf am Samstag, 8. Juni, gegen Novazzano an. (Bild: Urs Hanhart, Altdorf, 5. Juni 2019)

Ja, die Leistung am Mittwoch, 5. Juni, gegen den FC Ibach war besser als noch vor einer Woche gegen Sarnen. Altdorf (2. Liga interregional) war engagierter und gewillter. Doch erneut gab es viel zu viele Eigenfehler, erneut fehlten die Torchancen, erneut war das eigene Spiel von Missverständnissen geprägt und erneut war es ein Auftritt von Einzelspielern und nicht einem geschlossenen Team. Gerade Letzteres war in den beiden vergangenen Heimspiele erschreckend, war doch erst vor zwei Wochen in Willisau noch das Gegenteil der Fall.

Sportlich steckt der FC Altdorf tief im Abstiegssumpf. Aufgrund der fast durchs Band enttäuschenden Rückrunde ist dies aber nicht unverdient und hat sich die vergangenen Wochen immer mehr abgezeichnet.

Samuel Lustenberger ist wieder spielberechtigt

Nun folgen mit Novazzano und Brunnen noch zwei Duelle vor Saisonende. Der Ligaerhalt ist für Altdorf theoretisch noch möglich, dafür bräuchte es jetzt aber diverse Punktverluste der direkten Konkurrenz. Aufgrund deren Paarungen ist dies zwar nicht ausgeschlossen, aber um dann auch davon zu profitieren, müsste spätestens heute Samstag gegen Novazzano auf die Siegesstrasse zurückgefunden werden.

Bei einer Niederlage oder einem Unentschieden steigt Altdorf vorzeitig ab. Der Staff der ersten Mannschaft rund um Spielertrainer Samuel Lustenberger und Coach Dominic Herger ist gefordert. Die auch am Mittwoch zahlreich erschienenen Zuschauern hätten einen willensstarken und zielgerichteten Auftritt der Hauptort-Elf verdient. Auf Altdorfer Seite fehlen am Samstag Toni Pavic (gesperrt) sowie Kartal Cil und Jérôme Kirschenhofer (verletzt). Zurück ins Team kehrt der zuletzt gesperrte Spielertrainer Lustenberger.

Auch die Gäste aus dem Tessin spielen gegen den Abstieg. Ihnen könnte ein Auswärtssieg in Altdorf reichen, um den Ligaerhalt vorzeitig sicherzustellen. Die Formkurve von Novazzano zeigt aber aktuell auch nicht nach oben. In den vergangenen drei Spielen konnte lediglich ein Punkt gewonnen werden. Insbesondere die knappe Auswärtsniederlage in Sarnen bringt die Mannschaft von Damiano Meroni wieder arg unter Zugzwang. Das Hinspiel gewannen die Tessiner in einer hektischen Partie gegen den FCA mit 3:1.

Novazzano ist defensiv anfällig

Die Stärken der in der Nähe von Chiasso beheimateten Mannschaft liegen in der Offensive und bei den wirbligen Aussenspielern. Die Schwachstelle ist wohl in der Defensive auszumachen, insbesondere auch, weil Innenverteidiger Sala gesperrt sein wird. Was den Urner Gastgebern Mut machen sollte, ist die Gewissheit, dass dieses Novazzano auf fremden Terrain durchaus schlagbar ist. Vor gut einem Jahr gewann die Altdorf-Elf mit 3:1. Auch in dieser Saison sind die Gäste nach Eschenbach die zweitschwächste Auswärtsmannschaft.

Die beiden gleichzeitig in die 2. Liga interregional aufgestiegenen Teams kämpfen heute um die Ligazugehörigkeit. Abstiegskampf ist fussballerisch zwar meist keine Feinkost. Dafür werden viele Emotionen, viel Kampf und viel Spannung geboten. Da die letzten beiden Runden zeitgleich gespielt werden, folgt für Altdorf ausnahmsweise kein Sonntags-Heimspiel. Anpfiff auf der Schützenmatte ist bereits um 18 Uhr. Der FC Altdorf freut sich auch in dieser schwierigen sportlichen Lage über zahlreiche Unterstützung.