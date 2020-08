FC Schattdorf holt seine ersten Punkte Nach einem Schlusssprint gewinnt der FC Schattdorf 3:1 gegen den SC Obergeissenstein aus Luzern.

(mah) Nach über 280 Tagen freuten sich Spieler und gut 260 Zuschauer auf dem Grünen Wald auf den Beginn der 2. Liga Regio Meisterschaft 2020/2021. Das Spiel zwischen den Urnern und den Luzernern war wie erwartet körperbetont und umkämpft. Die Mannschaft von Trainer David Cos-Cayon spielte von Beginn an auf Zug gegen vorne. Da auch die Elf von Marco Häfliger, der SC Obergeissenstein aus Luzern, eher offensiven Fussball zeigte, wurde den Zuschauern einiges geboten.

Erneute Führung nach dem Freistoss

So wechselten sich die Angriffe ab, bis in der 30. Minute Noah Senn aus dem Spiel heraus bedient wurde und die Einheimischen mit 1:0 in Führung brachte. Erst ab der 69. Minute begannen die stärksten zehn Minuten des Matchs: Begonnen mit dem Ausgleich zum 1:1 durch Aidan Uebelmann. Kurz danach kamen die Gäste zu Gelegenheiten für den Führungstreffer, konnten diese aber nicht nutzen. Ramon Scheiber konnte in der 79. Minute ein Freistoss im Nachschuss nach Pfosten und Torwartrücken zur erneuten Führung einschiessen.

Gegen Ende zeigte sich die gute Vorbereitung von Schattdorf: So war es der FC Schattdorf, welcher drei Minuten vor Ende der Spielzeit durch ein Tor von Robin Mahrow den Ausbau zum 3:1 schaffte. Nach 93 Minuten pfiff Agron Latifi das Spiel ab. Die «Rot-Schwarzen» freuten sich über die ersten drei von hoffentlich vielen weiteren Punkten.