Der Kanton Uri schneidet bei den Bildungszielen durchschnittlich ab Eine Erhebung hat schweizweit verglichen, wie gut Schüler die Bildungsziele erreichen. Geprüft wurden die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik. Die Auswertung hat ergeben, dass Uri liegt überall im schweizerischen Mittel liegt.

(pd/pz) Zum ersten Mal haben die kantonalen Erziehungsdirektoren erhoben, wie gut Kinder und Jugendliche in der Mathematik, der Unterrichts- und der ersten Fremdsprache abschneiden. Der schweizweit unter 23’000 Schülern durchgeführte Test sollte aufzeigen, ob die nationalen Bildungsziele in allen Kantonen erreicht werden. Getestet wurden die Schulsprache (Leseverständnis und Orthografie) und die erste Fremdsprache (Hör- und Leseverständnis) am Ende der Primarstufe (2017) und Mathematik am Ende der Sekundarstufe (2016). Neben der nationalen Gesamtauswertung gibt es Rückmeldungen zu allen Kantonen. Regionale Auswertungen bestehen nicht.

Die Kantone sind aufgrund der Schweizer Verfassung zur Harmonisierung der Bildungsziele verpflichtet. Als gemeinsame Instrumente zur Zielerreichung der Harmonisierung im Bildungsbereich wurden 2011 durch die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) sogenannte Grundkompetenzen (nationale Bildungsziele) sowie die neuen sprachregionalen Lehrpläne vereinbart. Die Einführung dieser und weiterer Instrumente ist als ein langfristiger Prozess zu verstehen. Die vorliegenden Ergebnisse sind demnach ein erster Indikator dafür, wie hoch die Übereinstimmung bei den Bildungszielen zwischen den Kantonen ist, und zwar zu Beginn des angestrebten Harmonisierungsprozesses. Dies schreibt die Urner Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) in einer Mitteilung.

Soziale Herkunft und Migrationshintergrund beeinflussen Ergebnisse

«Zum Zeitpunkt der Erhebungen war der Lehrplan 21 noch nicht eingeführt», teilt die BKD mit. In Uri seien somit noch die regionalen Lehrpläne des Bildungsraumes Zentralschweiz in Kraft gewesen. Neben dem Lehrplan würde es indes weitere relevante Faktoren geben, die einen Einfluss auf die Ergebnisse haben könnten. Laut BKD zählen dazu die insgesamt aufgewendeten Unterrichtslektionen, die Wahl der Lehrmittel und die Zusammensetzung der Schülerschaft (Geschlecht, soziale Herkunft, Sprache, Migrationshintergrund). «Eine erste Sichtung der Ergebnisse deutet weder auf spezielle Zentralschweizer Besonderheiten noch auf spezifische Abweichungen im Kanton Uri», heisst es in der Mitteilung.

Urner Bildungssystem wird als gut taxiert

Insgesamt liegt der Kanton Uri bei sämtlichen Ergebnissen im Bereich des statistischen Mittels der Gesamtschweiz. Laut der BKD könne Uri als eigentlicher Durchschnittskanton gelten. In Uri erreichten 89 Prozent der Schüler die Grundkompetenzen im Leseverständnis der Schulsprache. In Englisch als erster Fremdsprache erreichten rund 95 Prozent der Urner Schüler am Ende der Primarstufe die Grundkompetenzen im Hörverstehen; 83 Prozent waren es im Leseverstehen. In der Mathematik waren es 60 Prozent der Schüler der 3. Oberstufe. «Wenn man die signifikant tiefen Werte für die soziale Herkunft der Schülerschaft und für die Anzahl Lektionen in die Überlegungen einbezieht, kann sogar im Bereich der Mathematik davon ausgegangen werden, dass das Urner Bildungssystem hinsichtlich der Erreichung von Grundkompetenzen die Ziele gut erreicht», ist die BKD überzeugt.

Uri prüft Massnahmen zusammen mit den anderen Zentralschweizer Kantonen

Die BKD und der Erziehungsrat haben die Ergebnisse der wissenschaftlichen Auswertungen zur Kenntnis genommen. Sie prüfen nun gemeinsam mit den anderen Kantonen der Zentralschweiz, ob und allenfalls welche weiteren Schritte im Rahmen der kantonalen Qualitätsentwicklungsprozesse im Bildungswesen ableitbar wären. «Es findet zudem ein intensiver politischer und fachlicher Austausch in der Zentralschweiz statt. Gemeinsame regionale Auswertungen sind bis jetzt indessen nicht vorgesehen», schreibt die BKD.