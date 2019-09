Der neue Vikar wird in Schattdorf begrüsst Hermann Ngoma Mbuinga aus der Demokratischen Republik Kongo arbeitet seit anfangs September als Vikar in der Pfarrei Schattdorf.

Hermann Ngoma Mbuinga heisst der neue Vikar. (Bild: PD)

(RIN) Schattdorf Zur Verstärkung des Seelsorgeteams hat am 1. September Hermann Ngoma Mbuinga aus der Demokratischen Republik Kongo seine Arbeit als Vikar in der Schattdorfer Pfarrei aufgenommen. Nach der Weihe zum Priester am 6. April dieses Jahres in der Kirche St. Martin in Schwyz und anschliessender Tätigkeit in Heiligenkreuz, Österreich, wird Hermann Ngoma Mbuinga nun in Schattdorf praktische Erfahrungen in der Pfarreiarbeit und im Religionsunterricht sammeln.

Die Pfarrei ist froh, auf die Unterstützung eines jungen und motivierten Seelsorgers zählen zu dürfen, und wünscht ihm viel Erfolg und Befriedigung. Zum Gottesdienst vom Sonntag 15. September, 09.30 Uhr, sind alle Pfarreiangehörigen herzlich eingeladen. Beim Apéro freut sich der Kirchenrat Schattdorf, Hermann Ngoma Mbuinga persönlich zu begrüssen und willkommen zu heissen.