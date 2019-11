Der Offiziersball in Uri fällt ins Wasser Für den Abstimmungskampf für das Projekt «Air2030» bewilligt die Offiziersgesellschaft Uri 5000 Franken. Urs Hanhart

Jürg Janett (Mitte), flankiert von den Neumitgliedern Thomas Stadelmann (links) und Silvio Halter. (Bild: Urs Hanhart, Schattdorf, 21. November 2019)

Die Offiziersgesellschaft (OG) Uri feiert heuer ihr 175-jähriges Bestehen. Ursprünglich war geplant, aus diesem Anlass am 21. September in Andermatt einen Offiziersball durchzuführen. Dieser musste jedoch aus finanziellen Gründen auf 2020 verschoben werden. Stattdessen wurde heuer in der Jadgmattkapelle in Erstfeld ein Gedenkanlass abgehalten.

An der 163. GV der OG Uri vom Freitag, 21. November, musste Vereinspräsident Jürg Janett mit einer Hiobsbotschaft aufwarten: Auf den Offiziersball 2020 wird verzichtet. Da die OG Uri trotz intensiver Bemühungen um zusätzliche Sponsorengelder keine substanziellen Zusagen erhalten haben, sehe man sich gezwungen, Stopp zu sagen «Dieser Entscheid wird sicher bei einigen Offizieren auf Unverständnis und Bedauern stossen», sagte Janett. «Jedoch ist es mir und dem gesamten Vorstand ein grosses Anliegen, nicht als diejenigen Verantwortlichen in die Annalen der OG Uri einzugehen, die den Verein in die roten Zahlen geführt haben.»

Die OG Uri verzeichnete heuer einen Verlust von 4250 Franken, verfügt aber über ein Vermögen von rund 33500 Franken. Für 2020 ist eine nahezu ausgeglichene Rechnung budgetiert.

Entwicklung im Parlament beschäftigt die Offiziere

Während des diesjährigen Wahlkampfs für die eidgenössischen Räte sei aufgefallen, wie wenig die Sicherheitspolitik und insbesondere auch die Armee ein Thema war, sagte Janett. «Es ist zu hoffen, dass das leicht nach links gerutschte Parlament in der kommenden Legislatur die geleistete Vorarbeit zu Gunsten der Armee nicht in Frage stellt und erneut an den Finanzen zu schrauben beginnt.»

In der bevorstehenden Wintersession wird der neu konstituierte Nationalrat über den Planungsbeschluss zur Beschaffung neuer Kampfjets entscheiden. «Bei dieser Vorlage geht es längst nicht mehr nur um das Überleben unserer Luftwaffe, sondern vielmehr auch um die Existenz einer eigenständigen und glaubwürdigen schweizerischen Sicherheitspolitik als zentraler Grundpfeiler unserer Unabhängigkeit», sagte der Vorsitzende.

5000 Franken für Werbung und Inserate

«Hier gibt es nur eines zu sagen: Helfen auch Sie mit, das Projekt Air2030 zum Fliegen zu bringen!» Diesem Aufruf des Präsidenten folgte die Versammlung. Sie bewilligte einstimmig 5000 Franken für den Abstimmungskampf. Das Geld stammt aus dem Topf für zweckgebundene Mittel. Die Referendumsabstimmung zu «Air2030» wird voraussichtlich am 27. September 2020 erfolgen.

Der Vorstand hat sich entschieden, auf ein eigenes Abstimmungskomitee zu verzichten. Die 5000 Franken sollen primär für Werbung und Inserate eingesetzt werden. Allenfalls soll der Abstimmungskampf zusammen mit den Partner-Offiziersgesellschaften von Ob- und Nidwalden bestritten werden.

Im Tätigkeitsprogramm 2020 sticht ein Event besonders hervor. 2020 ist der Kanton Uri, zum zweiten Mal nach 2000, Gast am Zürcher Sechseläuten. Die OG Uri wird am 20. April 2020, genau gleich wie schon 2000, das sogenannte Gotthardmanöver in Erinnerung rufen. 30 Teilnehmer werden sich am Umzug als Scharfschützen, Jäger und Gebirgsartilleristen in Szene setzen.

Vier neue Mitglieder aufgenommen

Die OG Uri verzeichnete im vergangenen Jahr vier Eintritte und acht Austritte. Neu aufgenommen wurden Major Thomas Stadelmann, St. Gallen, Leutnant Silvio Halter, Altdorf, Leutnant Vivien Hofer, Altdorf, und Leutnant Dario Migliozzi, Erstfeld. Zugegen an der GV waren nur die beiden Erstgenannten. Die anderen Zwei waren verhindert und mussten sich entschuldigen. Vorstandsmitglied David Regli wurde für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt.