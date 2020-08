Der Ruderclub Flüelen geht auf Wanderfahrt Vom 2. bis 9. August waren zwölf Mitglieder des Ruderclubs Flüelen von Stuttgart nach Worms auf dem Neckar unterwegs.

Die beiden Ruderboote des Ruderclubs Flüelen unterwegs. Bild: PD

(pd/sez) Ab Stuttgart wurden in sechseinhalb Tagesetappen rund 210 Kilometer gerudert. Das Ziel war Worms am Rhein. Und bis auf die letzten paar Kilometer wurde auf dem Neckar gerudert. Die Landschaft war sehr vielfältig und unterhaltsam. Einerseits viel Grün mit Wäldern, Feldern und Rebbergen, andererseits riesige Kraftwerke und Industrieanlagen. Kleine Dörfer mit wunderschönen Riegelhäusern zogen vorbei. Besonders eindrücklich war die Fahrt durch Heidelberg mit seinen Wahrzeichen. Burgen und Schlösser gab es dem Neckar entlang sehr viele, allein in Neckarsteinach deren vier.

Die Hobbyschleuser waren nach ihrem Einsatz bachnass

Von Hand und mit vollem Körpereinsatz musste die Schleuse bedient werden. Bild: PD

Die letzten zwei Tage war es sehr heiss, und das hat sich besonders gezeigt, als die rund 200 Jahre alte Schleuse in Heilbronn von Hand bedient werden musste. Die beiden Hobbyschleuser waren schweissgebadet, nachdem sie alle Räder und Hebel in der richtigen Reihenfolge bedient hatten. Der Rest der Truppe hatte es einfacher, denn sie konnten im Boot in Ruhe abwarten, bis die paar Höhenmeter überwunden waren.

Sorgfältiges Manövrieren beim Anlanden. Bild: PD

Die Ruderreise verlief ohne Zwischenfälle wie geplant: Keine Konflikte mit anderen Booten, niemand ist ins Wasser gefallen, die Schleusen haben alle funktioniert und die beiden Boote konnten schadlos zurückgebracht werden. Und vor allem hat ein super Teamgeist geherrscht! Das ist nicht selbstverständlich, ist man doch mehrere Tage im selben Boot unterwegs.

Den organisierenden Sonja Tinner und Josef Rickenbach gebührt ein herzliches Dankeschön, und die meisten Teilnehmenden sind wohl gespannt, wo es nächstes Mal hingehen wird.