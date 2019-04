Der Urner Wahlkampf ist lanciert Analyse der Ausgangslage für die eidgenössischen und kantonalen Wahlen Florian Arnold, Redaktionsleiter

Der Rücktritt von Nationalrat Beat Arnold hat den Stein ins Rollen gebracht: Die Wahlen im Herbst werden so spannend, wie schon lange nicht mehr, denn die grossen vier Urner Kantonal­parteien haben allesamt Interesse am einzigen Nationalratssitz bekundet.

Bereits steht fest: Die SVP möchte mit dem Altdorfer Landrat Pascal Blöchlinger ins Rennen steigen, die SP mit dem Altdorfer Gemeindepräsidenten Urs Kälin. Zudem überlegt sich SVP-intern auch der Seedorfer Unternehmer Bruno Arnold eine Kandidatur. Seitens der FDP dürften sich Parteipräsident Ruedi Cathry und dessen Vorgänger Matthias Steinegger Gedanken machen. Und bei der CVP sind bereits die Namen Patrizia Danioth Halter und Simon Stadler als mögliche Kandidaten gefallen.

Im Ständerat hingegen gibt es wohl keine Überraschungen. An Josef Dittlis Sitz getraut sich niemand zu sägen. Auch wenn der Urner FDP-Mann an Beliebtheit eingebüsst haben dürfte, nachdem er sich in teilweise gegensätzlich ausgerichteten Interessensgruppen exponierte, zweifelt niemand ernsthaft an der Wiederwahl. Taktisch klug hat Heidi Z’graggen gehandelt, die sich ohne zu zögern für den frei werdenden Sitz von Isidor Baumann bewarb. Die einstige Bundesratskandidatin und Frau Landammann darf sich hohe Chancen ausrechnen. Und prompt verzichteten die restlichen Parteien bisher, Z’graggen als Kandidatin anzugreifen.

Dennoch trägt auch Heidi Z’graggen zur Spannung für die Wahlen bei. Denn durch ihren absehbaren Übertritt in den Ständerat macht sie Platz im Regierungsrat. Auszugehen ist auch von einem Rücktritt von Barbara Bär, die nach der Nichtwahl zur Frau Landammann im vergangenen Jahr wohl die Konsequenzen ziehen wird. Die restlichen fünf Regierungsmitglieder stellen sich auf eine Wiederwahl ein.

Hoffnungen auf den Bisherigen-Bonus dürfen sich die amtierenden Räte durchaus machen. Zuletzt wurden 2004 Peter Mattli und Oskar Epp abgewählt, dies wegen triftiger Gründe: Epp hatte das Debakel um die Bristenstrasse zu verantworten, für Mattli wurden ein Jagdvergehen, (aber auch die lange Amtsdauer) zum Stolperstein. Vergleichbare (Vorwürfe) können sich die amtierenden Regierungsmitglieder nicht (machen) lassen.

Dennoch dürfte am ehesten der Sitz der SP – sie ist die wählerschwächste Partei – in Gefahr sein. Dimitri Moretti ist es bisher nicht gelungen, sich im grossen Stil positiv in Szene zu setzen. Bei der emotional behafteten Raubtier-Initiative musste er die Regierungsmeinung vertreten, die beim Volk keine Mehrheit fand. Zudem muss er mit der personellen Situation bei der Polizei teilweise Altlasten ausbaden. Auch dürfte es dem Urner Volk etwas wert sein, wenn sämtliche Landratsfraktionen – also auch die SVP – im Regierungsrat vertreten sind.

Die Rückkehr der SVP scheint gewiss, denn sie stellt mit Christian Arnold diesmal einen wählbaren Kandidaten auf. Der Seedorfer Landrat gilt nicht zu Unrecht als stärkstes Pferd im Stall. Als Mitinitiant der Grossraubtier-Initiative hat er einen Abstimmungskampf überragend gewonnen. Äusserst diplomatisch hatte er nach der Bekanntgabe seiner Pläne aber darauf hingewiesen, dass er keinen Sitz explizit angreife, aber dass es sein Ziel sei, die SVP wieder in die Regierung zu bringen.

Freiwillig werden jedoch weder die CVP noch die FDP auf einen der frei werdenden Sitze verzichten. Nachfolger sind in beiden Lagern in den Startlöchern. Bereits seit längerem hat sich der Realper Landrat und Urschner Talschreiber Georg Simmen ins Spiel gebracht. Mit seiner Wahl wäre Realp erstmals in der Regierung vertreten. Bei der CVP hat Parteipräsident Flavio Gisler deutliches Interesse signalisiert und gleichzeitig eine Kandidatur für ein Amt in Bern ausgeschlossen.

Doch mit den acht Kandidaten für die sieben Sitze ist es nicht getan: Eine neuerliche Kandidatur in Erwägung ziehen dürfte Kanzleidirektor-Stellvertreter Adrian Zurfluh, der sein Glück schon 2012 versuchte, aber von seiner Partei nicht aufgestellt wurde. Ihm ist diesmal auch eine wilde Kandidatur zuzutrauen. Ambitionen hat auch CVP-Fraktionschef Daniel Furrer.

Bei all den guten Voraussetzungen und dem Willen, Regierungsarbeit zu übernehmen, haben die Kandidaten doch einen Nachteil: Zurücktreten werden ausgerechnet die beiden Frauen der Regierung. In Anlehnung an die Bundesratswahlen im Herbst darf die Frauenfrage nicht ausser Acht gelassen werden.

Bei der CVP rücken vor allem die beiden Landrätinnen Céline Huber und Karin Gaiser in den Fokus. Huber hat gut sieben Jahre Landratserfahrung und kann eine Ausbildung als Juristin vorweisen. Auf ihr lastet als 32-Jährige kein Zeitdruck. Bei Gaiser gibt es die Mitorganisation der erfolgreichen «Uri 18» zu erwähnen, abgesehen von drei Jahren Landrat fehlt ihr aber politische Erfahrung. Dass sich die ehemalige Nationalratskandidatin Frieda Steffen und deren damalige partei­interne Kontrahentin Christine Widmer Baumann erneut ins Rennen um einen Sitz in Bern steigen, ist eher unwahrscheinlich.

Bei der FDP fehlen zurzeit die starken Frauenfiguren in der aktiven Politik. Mit Verweis auf die vergangenen acht Jahre, in denen mit Barbara Bär eine Frau für die FDP im Regierungsrat sass, und auf Gabi Huber, die als erste Urner Regierungsrätin überhaupt amtierte, wird sich die FDP genau so wenig in Erklärungsnot drängen lassen wie die CVP, die 16 Jahre am Stück eine Frau stellte. Selbst die SVP kann sich auf die Kandidatur von Petra Simmen vor gut drei Jahren abstützen. Einzig der SP könnte die Frauenfrage zum Verhängnis werden, macht sie diese doch immer wieder selber zum Thema. Linke Frauen sind in der Urner Politik aber nicht übermässig vertreten. Eine Rochade zwischen Dimitri Moretti und dessen Lebenspartnerin Rebecca Wyler wäre eine Möglichkeit, die viel Mut erfordern würde.